Eligen a Bahréin, Colombia, R. Democrática del Congo, Letonia y Liberia como miembros no permanentes de CSNU

Naciones Unidas, 3 jun (Xinhua) — Bahréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia fueron elegidos hoy martes miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para un mandato de dos años, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Letonia se convertirá por primera vez en miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Los miembros recién elegidos sustituirán a los miembros no permanentes salientes Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia.

Un candidato debe obtener el apoyo de dos terceras partes de los Estados miembros de la ONU presentes y votantes en la sesión de la Asamblea General para asegurar un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad, independientemente de si la candidatura es disputada o no. Esto significa que se necesita un mínimo de 129 votos positivos para obtener un escaño si los 193 Estados miembros están presentes y votan. Los Estados miembros que se abstienen se consideran no votantes.

Los cinco candidatos ganaron fácilmente, ya que se presentaron sin oposición.

En la votación de hoy, Colombia y Letonia obtuvieron el apoyo unánime de todos los Estados miembros presentes y votantes, de acuerdo con los resultados anunciados por Philemon Yang, actual presidente de la Asamblea General, que presidió el proceso de votación.

Los cinco miembros recién elegidos, excepto Letonia, ya han formado parte del Consejo de Seguridad. Colombia ha sido miembro no permanente en siete ocasiones, la RDC en dos y Bahréin y Liberia en una.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Los 10 escaños no permanentes del CSNU se reparten por regiones geográficas y se sustituyen cinco cada año.

Los cinco países recién elegidos representan a los grupos de África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe y Europa del Este. El grupo de Europa Occidental y otros no se presenta este año, ya que sus dos escaños, ocupados actualmente por Dinamarca y Grecia hasta 2026, se eligen cada dos años.

El CSNU es considerado el órgano más poderoso de las Naciones Unidas. Encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, puede tomar decisiones jurídicamente vinculantes y tiene poder para imponer sanciones y autorizar el uso de la fuerza.