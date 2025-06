Lula señala de «inaceptables» amenazas de sanciones de EEUU contra juez de STF

Sao Paulo, 3 jun (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de «inaceptables» las amenazas de sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

«Es inaceptable que un presidente de cualquier país del mundo opine sobre la decisión de la Corte Suprema de otro país», sostuvo el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio de Planalto.

Hace unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su Gobierno revocaría las visas de los funcionarios extranjeros que hayan censurado a empresas y ciudadanos estadounidenses, tal como ocurrió con Moraes, quien en 2024 suspendió por un mes a la red social X por incumplir con la ley.

«Esté de acuerdo o no, un Gobierno extranjero debe guardar silencio. No es correcto que opine. No es correcto que juzgue a la gente. Creo que Estados Unidos solo necesita entender que respetar la integridad de las instituciones de otros países es muy importante», subrayó Lula.

«Yo respeto a todos y quiero que me respeten», añadió, al reiterar que Brasil defenderá a Moraes y a cualquier miembro de la Corte que sea blanco de sanciones.

Actualmente, Moraes juzga al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por el intento de golpe de Estado que culminó el 8 de enero de 2023, ante lo cual Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, solicitó la intervención del Gobierno de Estados Unidos.

«Lo lamentable es que un congresista brasileño, hijo del expresidente, esté allí instando a Estados Unidos a interferir en la política interna de Brasil. Eso es grave, eso es una práctica terrorista. Una práctica antipatriótica», señaló el presidente brasileño.

Eduardo Bolsonaro se encuentra de licencia de su cargo como diputado federal para radicar en Estados Unidos, donde emprendió una campaña a favor de que se impongan sanciones a Moraes, mientras que en Brasil es investigado por los delitos de coacción durante el proceso y obstrucción de la justicia por incitar al Gobierno estadounidense a actuar en contra del juez del STF.