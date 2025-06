Nissan Formula E consigue un valioso doblete de puntos en fin de semana en Shanghai

Shanghái, 3 Jun (DNP).– El equipo Nissan Formula E Team consiguió valiosos puntos este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, en una exigente doble cita del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Oliver Rowland y Norman Nato aseguraron una doble puntuación durante la prueba Pit Boost de la ronda 10 el sábado, mientras que el domingo la lluvia torrencial dificultó las posibilidades del equipo de mejorar ese resultado en la ronda 11.

Durante la primera jornada de carreras del fin de semana, la escudería japonesa logró un avance significativo tras una difícil segunda sesión de entrenamientos libres. Por octava vez en nueve sesiones de clasificación, el líder del campeonato, Oliver Rowland, avanzó a los duelos, situándose en sexta posición para la carrera del sábado, mientras que su compañero de equipo, Norman Nato, partía desde la 15.ª posición.

El piloto británico se lanzó a la lucha por el liderazgo desde el inicio, situándose en segunda posición tras la primera secuencia de curvas. Con la conservación de energía como clave, la carrera, al estilo pelotón, vio cómo varios pilotos se turnaban en cabeza, incluido Rowland, que se recuperó bien tras recibir un contacto de otro competidor en la vuelta 6. Se reincorporó a la lucha por el primer puesto cuando se abrió la ventana del Pit Boost, haciendo su parada un poco más tarde que muchos rivales y reapareciendo entre los tres primeros. Con varios coches luchando en las últimas vueltas, Rowland se quedó a las puertas del podio, terminando quinto.

Por su parte, Nato gestionó su ritmo en las primeras etapas, ahorrando más energía que nadie a lo largo de la carrera. Tras completar su parada de Pit Boost, el piloto francés se colocó entre los diez primeros y comenzó a remontar posiciones. En las últimas etapas, la excelente gestión de Nato le permitió unirse a la lucha por el podio, en la que también participaba Rowland, y finalmente terminó justo detrás de su compañero de equipo, en sexta posición.

El domingo llovió torrencialmente, pero el dúo del equipo Nissan Formula E mostró un ritmo prometedor en la sesión de entrenamientos libres, con ambos entre los diez primeros antes de que se suspendiera debido al mal tiempo. Sin embargo, la pareja tuvo mala suerte en la clasificación, ya que las condiciones empeoraron a lo largo de la sesión. Rowland se vio obligado a abortar su última vuelta y tuvo que conformarse con la 15.ª posición en la parrilla, mientras que Nato no pudo mejorar debido a la intensificación de la lluvia y se clasificó en 21.ª posición.

Con el circuito de Shanghái aún empapado, la carrera, que se había retrasado, comenzó detrás del coche de seguridad. En la vuelta 8, se dio la salida con el pelotón disperso debido al inicio rodado. Las difíciles condiciones de la pista hicieron que a Rowland y Nato les resultara complicado avanzar, terminando en 13.ª y 21.ª posición respectivamente.

A pesar del resultado del domingo, Rowland mantiene una cómoda ventaja en el Campeonato de Pilotos con 68 puntos de ventaja, actualmente con 171 y sigue siendo el único piloto con múltiples victorias (cuatro). El equipo Nissan Formula E sigue en una reñida batalla en la clasificación por equipos, situándose en segunda posición con 190 puntos, solo uno por detrás del primero, mientras que Nissan sigue ocupando el primer puesto en la clasificación de fabricantes con 285.

Tommaso Volpe, director general y jefe del equipo Nissan Formula E Team: «En general, ha sido un fin de semana con resultados dispares para nosotros. Estamos contentos de haber conseguido terminar en los puntos en la carrera inaugural. El equipo ha reaccionado de forma brillante ante un comienzo complicado del fin de semana, ya que en los entrenamientos e incluso en la clasificación no parecíamos tan fuertes como en rondas anteriores. Pero tuvimos una carrera limpia hasta las últimas vueltas y una gran estrategia, especialmente con Norman, que logró llegar hasta los tres primeros puestos desde la P15 y con más energía que los coches que le rodeaban. Desgraciadamente, no conseguimos alcanzar todo nuestro potencial en medio del caos de las últimas vueltas y acabamos con Oliver cruzando la línea en P5 y Norman en P6.

«En la segunda carrera, las condiciones extremas hicieron muy difícil adelantar, por lo que salir desde atrás tras una dura clasificación nos impidió avanzar hasta el top 10. Fue un día frustrante para todo el equipo y, aunque seguimos liderando la clasificación de pilotos y fabricantes, hemos perdido nuestro liderato en el campeonato de equipos por un punto. Sin embargo, aún quedan cinco carreras y estamos listos para seguir luchando hasta el final por los tres títulos».

Oliver Rowland, piloto del equipo Nissan Formula E: «A pesar del resultado del domingo, el fin de semana en general ha sido positivo, ya que el sábado conseguimos una buena cantidad de puntos en un circuito que no es mi favorito. La primera carrera fue muy intensa, así que me conformé con el quinto puesto, que fue bueno para la clasificación de pilotos. Esta fue la primera prueba con Pit Boost, que se convirtió en una ronda al estilo pelotón, por lo que fue difícil ser eficiente durante toda la carrera. Nos faltó un poco de ritmo desde los entrenamientos libres, así que terminar con 10 puntos es mérito del gran esfuerzo del equipo. El domingo el resultado no ha sido bueno, pero, sinceramente, ha sido una de las carreras más duras que he hecho nunca. Con una visibilidad tan limitada debido a las salpicaduras, era imposible hacer nada más. Seguimos estando en la lucha por los tres campeonatos, que es nuestro objetivo de cara a la recta final de la temporada».

Norman Nato, piloto del equipo Nissan Formula E: «Podemos estar satisfechos con el buen ritmo de carrera y los puntos conseguidos el sábado. Estoy contento de haber remontado muchas posiciones, aunque al final me quedé a las puertas del podio después de haber estado en el puesto 18 en un momento dado. Fue estupendo ver que esta vez nuestra velocidad se tradujo en puntos. El domingo hemos tenido dificultades con la lluvia y hemos probado una configuración diferente de cara a la carrera, pero seguíamos sin tener ritmo ni agarre. Hemos demostrado un gran rendimiento a principios de temporada en condiciones similares, aunque no son las más favorables para nosotros. Ha sido un día difícil y para olvidar, pero así es la Fórmula E, donde el ritmo y los resultados cambian mucho de un día para otro. Intentaremos aprovechar esto de cara a Yakarta y recuperar el liderato del Campeonato de Equipos».

Sobre Nissan en la Fórmula E

Nissan hizo su debut en carreras totalmente eléctricas en la temporada 5 (2018/19) del Campeonato ABB FIA Fórmula E, convirtiéndose en el primer y único fabricante japonés en ingresar a la serie.

En la temporada 7 (2020/21), Nissan anunció su participación a largo plazo en la Fórmula E y su compromiso con la era de Gen3, que se extenderá desde la temporada 9 (2022/23) hasta el final de la temporada 12 (2025/26) de la serie de carreras totalmente eléctricas.

En abril de 2022, Nissan adquirió el equipo de carreras e.dams, y el fabricante de automóviles japonés asumió la propiedad total de su participación en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E.

En junio de 2022, Nissan anunció que suministraría su tecnología de tren motriz de vehículos eléctricos a McLaren Racing durante toda la era de Gen3 de la Fórmula E.

Para la temporada 11 del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, los pilotos de la Fórmula E de Nissan serán Oliver Rowland y Norman Nato.

El 28 de marzo de 2024, antes del primer E-Prix de Tokio, Nissan anunció su compromiso a largo plazo con la Fórmula E, convirtiéndose en el primer fabricante en inscribirse en la era Gen4, que se extenderá hasta 2030, reforzando su compromiso con sus objetivos de electrificación Ambition 2030.

Nissan corre en la Fórmula E para llevar el entusiasmo y la diversión de los vehículos eléctricos de cero emisiones a una audiencia global. Como parte de su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y el ciclo de vida de sus productos para 2050, Nissan tiene la intención de electrificar cada oferta de vehículos completamente nuevos para principios de la década de 2030 en mercados clave. El fabricante de autos japonés pretende aportar su experiencia en la transferencia de conocimientos y tecnología entre el circuito y la carretera para mejorar los vehículos eléctricos para los clientes.

Sobre la Fórmula E

El Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E se convirtió en el primer deporte mundial certificado con una huella de carbono neta cero desde su inicio en 2020, después de haber invertido en proyectos certificados de protección del clima en todos los mercados de carreras para compensar las emisiones de cada temporada de carreras eléctricas.

Todos los autos del campeonato funcionan con electricidad, y la serie actúa como una plataforma competitiva para probar y desarrollar lo último en tecnología eléctrica.

Los mayores fabricantes del mundo compiten entre sí en circuitos urbanos y la Fórmula E promueve la adopción de la movilidad sostenible en los centros de las ciudades en un intento por combatir la contaminación del aire y atenuar los efectos del cambio climático.