Si esto no es genocidio, ¿qué es?

NUEVA YORK – Durante más de un año, me negué a calificar de genocidio la guerra de Israel contra Hamás y el reinado de terror que está infligiendo a los palestinos en Gaza, pero ahora me siento profundamente conmocionado por lo que estoy presenciando. Si lo que veo no es genocidio, entonces no sé qué es.

El año pasado asistí a la ceremonia de graduación de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia. La estudiante elegida para pronunciar el discurso en nombre del alumnado era una mujer árabe.

Primero habló de su experiencia en la universidad como estudiante, pero luego pasó a referirse a la guerra en Gaza. Durante su discurso, invocó varias veces la palabra «genocidio» para referirse a las atrocidades y la ofensiva de Israel contra Gaza.

En ese momento, me enfurecí, pensando que, aunque Israel ha cometido muchos crímenes en su guerra contra Hamás, no había llegado al nivel de genocidio.

Pero en los últimos meses, al ver el horror que se está desarrollando en Gaza —la destrucción masiva de infraestructuras, la matanza indiscriminada de hombres, mujeres y niños, la clara venganza y represalia llevada a cabo por los soldados israelíes, el hambre a la que se ha sometido a toda la comunidad—, no he podido evitar llegar a la terrible y triste conclusión de que lo que Israel está cometiendo no es más que genocidio.

De hecho, ¿cómo se explica la muerte de casi 54 000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos? ¿Cómo se define la destrucción deliberada de hospitales, clínicas, escuelas y barrios enteros, con miles de personas enterradas bajo los escombros, abandonadas a su suerte?

Y ¿cómo se describe a los numerosos soldados israelíes que se jactan del número de palestinos que han matado? ¿Y cómo se califica a un gobierno que aplaudió su objetivo de demoler, diezmar y desmantelar todo lo que quedaba en pie en Gaza?

Mientras seguía escuchando y viendo el horror que se desarrollaba día tras día, no podía dejar de llorar por lo que se estaba desarrollando ante mis ojos, ante los ojos del mundo entero.

Pero entonces, casi nada ha sucedido para poner fin a esta farsa. La guerra continúa, la matanza continúa, el hambre continúa, la destrucción continúa, la venganza y el castigo continúan, haciendo que la inhumanidad y la brutalidad sean el pan de cada día.

Sí, lloré con lágrimas de verdad, preguntándome:

¿Dónde están todos esos israelíes que se han manifestado día tras día para que se libere a los 59 rehenes que quedan, pero que nunca alzan la voz para detener la matanza de 54 000 palestinos?

¿Dónde están los rabinos que alaban a Jehová por ser el pueblo elegido? Me pregunto: ¿ha elegido Dios a los judíos para mutilar, masacrar y matar? ¿Tiene ahora el Israel que se creó sobre las cenizas de los judíos que perecieron en el Holocausto la justificación moral para perpetrar un genocidio contra hombres, mujeres y niños inocentes?

¿Dónde están los partidos de la oposición en Israel, que se han paralizado y permanecen cómodamente insensibles? ¿Por qué no gritan, claman y protestan contra un gobierno malvado que está destruyendo los cimientos morales de un país que sacrificó su alma en el altar del gobierno más vil de la historia de Israel?

¿Dónde están los académicos, los profesores y los estudiantes que deberían defender los principios morales más elevados? ¿Por qué han enterrado sus voces entre los miles de palestinos enterrados sin dejar rastro?

¿Y qué ha sido del llamado «ejército más moral del mundo», las Fuerzas de Defensa de Israel, que se enorgullecía de defender su país y ha acabado convirtiéndose en la fuerza más depravada, cometiendo crímenes de una crueldad, una crueldad y una barbarie indescriptibles?

Luchan bajo la falsa bandera de salvar al país de un enemigo mortal cuando, en realidad, están destruyendo Israel desde dentro, dejándolo en busca de salvación para las generaciones venideras.

Fui criado por padres que me inculcaron el significado del cuidado y la compasión, de tender una mano a los necesitados, de compartir mi comida con los hambrientos y de aprender a no odiar ni despreciar a los demás.

He mantenido estos valores desde que era un niño hasta el día de hoy, reconociendo que son los ideales que me han sostenido en momentos de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de esperanza y de angustia, sin saber nunca lo que me deparará el mañana.

Un día le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿qué debo hacer con las personas que me odian y quieren hacerme daño solo por ser quien soy?». Ella reflexionó un segundo y luego me dijo: «Hijo mío, si una bestia viene a hacerte daño, defiéndete, pero nunca, nunca te conviertas en una. Porque si lo hicieras, perderías tu humanidad y te quedaría muy poco por lo que vivir». Y, tras otra breve pausa, añadió: «Recuerda, hijo, el ojo por ojo nos deja a todos ciegos».

Muchos israelíes me han dicho a la cara que deberíamos matar a todos los niños palestinos de Gaza porque, cuando crezcan, se convertirán en terroristas empeñados en aterrorizarnos durante toda su vida, y que deberíamos matarlos a todos para evitar ese futuro. Qué enfermos, desquiciados y dementes son estas personas.

¿Se les ha ocurrido que lo que Israel está haciendo hoy con los palestinos es alimentar a la próxima generación de palestinos para que se conviertan en terroristas porque no tienen nada que perder, y que vengar lo que le ha sucedido a su pueblo es la única razón por la que quieren vivir?

Israel ha perdido sus valores judíos, su conciencia, su moral, su sentido del orden y su propia razón de ser. El salvaje ataque de Hamás contra Israel es inconcebible e inaceptable.

Sin embargo, la reacción israelí a la masacre de Hamás me recordó precisamente lo que mi madre me enseñó desde el primer día: si una bestia viene a hacerte daño, nunca te conviertas en una, porque no te quedará nada por lo que vivir.

Cuando esta horrible guerra llegue a su fin, Israel nunca volverá a ser el mismo. Se ha estigmatizado a sí mismo para las generaciones venideras, ha infligido un daño irreparable al judaísmo mundial, ha intensificado el auge del antisemitismo hasta nuevas cotas y ha traicionado todo lo que defendían sus fundadores.

Y, por encima de todo, ha perdido su alma y puede que nunca encuentre el camino de vuelta del abismo.

(*) Alon Ben-Meir es profesor retirado de relaciones internacionales, en último lugar en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York. Impartió cursos sobre negociación internacional y estudios de Medio Oriente.