La autoridades gazatíes condenan el «vergonzoso» veto de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU

El Cairo 5 Jun. (EUROPA PRESS) – Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han condenado «enérgicamente» que Estados Unidos haya hecho uso este miércoles de su poder de veto tumbando una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que solicitaba un alto el fuego «inmediato, incondicional y permanente» en el enclave palestino, el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, y la liberación de los rehenes retenidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí ha criticado en un comunicado la actuación de Washington mientras «la Franja de Gaza se enfrenta a una catástrofe humanitaria generalizada y a un crimen de genocidio continuo a manos de la ocupación».

«Este vergonzoso veto estadounidense, que se produjo a pesar del apoyo de 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad a la resolución, constituye una nueva mancha en el historial moral de Estados Unidos y expresa claramente su total alineamiento con la maquinaria de exterminio israelí y su apoyo político directo a los crímenes de guerra cometidos contra civiles palestinos, especialmente niños, mujeres, enfermos y ancianos», ha denunciado.

Para las autoridades gazatíes, el veto del Gobierno estadounidense «no solo es un gesto a favor de la ocupación, sino que contribuye directamente al genocidio en curso», mientras que «pone de relieve (su) papel al obstruir cualquier esfuerzo internacional para detener» a Israel.

En este sentido, consideran que los argumentos esgrimidos por la Administración de Donald Trump «solo pueden entenderse en el contexto de la legitimación del genocidio, el respaldo a la agresión y la justificación de la hambruna, la destrucción y las matanzas masivas», lo que supone «una flagrante violación de» la legislación internacional.

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ha afirmado que el texto «es inaceptable» tanto por lo que dice como por lo que no dice y por la forma en la que se ha presentado, remarcando que no apoyará «ninguna medida que no condene a Hamás, exija su desarme y que abandone Gaza». «El veto de Estados Unidos no debería sorprenderles», ha expresado.

De hecho, el representante de Israel ante el organismo, Danny Danon, ha agradecido a las autoridades estadounidenses que hayan «demostrado claridad moral y liderazgo» al vetar la resolución, que ha calificado de «regalo para Hamás». «Esto no es diplomacia, no es rendirse ante el terrorismo. Mientras los rehenes permanezcan en Gaza, no habrá alto el fuego», ha declarado.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, fue presentada por los diez miembros no permanentes del Consejo, que son elegidos por la Asamblea General por periodos de dos años: Argelia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona y Somalia.

Estos países alegaron que las condiciones en Gaza «han seguido deteriorándose en medio de la intensificación de la operación militar de Israel» tras la violación del acuerdo de alto el fuego en marzo y la decisión de las autoridades israelíes de impedir la entrada de ayuda, provocando «miles de víctimas», desplazamientos a gran escala y «un riesgo crítico de hambruna».

La ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas –que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados–, ha causado hasta la fecha la muerte de más de 54.600 palestinos y alrededor de 125.000 heridos.