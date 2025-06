Masiva protesta multisectorial frente al Congreso de Argentina contra el Gobierno de Milei

Buenos Aires, 4 jun (Sputnik).- Un títere que llevaba la careta del presidente argentino Javier Milei, con los pantalones bajados y un cartel en el que se leía «engendro del mal», era paseado por la plaza situada frente al Congreso de la Nación acompañado del desparpajo de su creador, un pensionista que acude cada miércoles a las marchas convocadas por los jubilados que rechazan la licuación de sus salarios. En esta ocasión, la manifestación fue acompañada por diversos colectivos que también mantienen frentes abiertos contra el Gobierno y decidieron aunar sus demandas.

«Hago este muñeco para que los jubilados se rían, porque de pegarles ya se encarga la policía», indicó a la Agencia Sputnik Ricardo Miranda, quien en su juventud trabajó en el rubro de la telefonía y actualmente se define como artista callejero.

Esta vez, junto a los jubilados confluyeron médicos, universitarios, prestadores de servicios de discapacidad, feministas y numerosos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. Las inmediaciones del parlamento estaban cercadas por las Fuerzas de Seguridad, mientras dentro del recinto se discutían muchos de los temas relacionados con las demandas que se vociferaban en la plaza.

Contento por la nutrida presencia de manifestantes que llegaban desde la mañana, Miranda destacó la unión de diversos sectores contra el Gobierno de Milei, al que definió como «un demente, un resentido que se la toma con los niños y los ancianos y está causando mucho daño».

«Mientras peleemos de una manera dispersa, no vamos a conseguir más que reivindicaciones por sector, pero aquí lo que se está vendiendo es Argentina», resumió el jubilado, y lamentó que el Ejecutivo suspendiera la moratoria que permitía cobrar una pensión a quienes no hubieran realizado los aportes suficientes.

BUSCANDO VISIBILIDAD

Lejos de la presencia policial de los alrededores de la plaza, y con una multitud que se desperdigaba por las calles y avenidas que desembocaban en el palacio legislativo, la manifestación discurría de manera pacífica para tranquilidad de Gabriela Ramos, una mujer que acudió con su hijo discapacitado de 5 años.

«Me interpelan todos los reclamos: la lucha de los jubilados y la lucha contra los feminicidios, ante la falta de atención y compromiso de Milei hacia las mujeres que sufren violencia», refirió a Sputnik, consultada por la razón de su presencia.

Con su hijo Agustín agarrado de la mano, esta mujer reclamó la aprobación en Diputados de la declaración de emergencia en discapacidad, «para que aumenten los sueldos de quienes acompañan a las familias y resuelven las terapias de las infancias».

«Mi hijo tiene cuatro terapias semanales, y las necesita para tener una independencia progresiva», explicó; «mes a mes se vuelve insostenible la situación de los prestadores: no saben si van a poder aguantar con sueldos que no tienen aumentos con los que compensar la inflación».

Cerca marchaba Agustina Zacco, una psicóloga empleada en un centro que atiende a niños con discapacidad, que además cursa un posgrado en el Hospital Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su opinión, el sistema de salud está «colapsado».

«Estamos acá porque el ajuste se está viendo en todos lados: no tenemos aumento desde el año pasado, con casi un 12 por ciento de inflación acumulada», cuestionó. Y agregó: «los prestadores no damos abasto, las familias no saben cómo sostener el tratamiento de sus hijos. Están sin paga los transportistas, los terapeutas, los fonoaudiólogos, y necesitamos que esto se visibilice».

NI UNA MENOS PRESENTE

Mientras la Cámara de Diputados discutía un proyecto para aumentar las jubilaciones y el Gobierno advertía que vetaría cualquier iniciativa al respecto, mujeres identificadas con el movimiento Ni Una Menos se habían situado cerca de las vallas que separaban la explanada de la plaza del edificio legislativo. Del otro lado, no había presencia policial visible, a diferencia de lo que suele ocurrir en las protestas de cada miércoles.

Una de ellas era la psicóloga Daniela Gasparini, referente de la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), entidad que realiza un registro mensual de los feminicidios en todo el territorio.

«Hay un montón de injusticias en nuestro país. Los jubilados se reúnen todos los miércoles para reclamar algo básico, que es el derecho de recibir una jubilación digna, y muchas mujeres, con el fin de la moratoria, están en riesgo de quedarse sin jubilación», objetó Gasparini, que es especialista en la problemática de género y trata de personas.

A un día de que el movimiento Ni Una Menos cumpliera diez años de vida, la psicóloga observó que era importante entender desde el feminismo «que las luchas no son aisladas»; la razón que llevó al colectivo a posponer un día su manifestación de cada 3 de junio.

«Era importante hacerlo hoy para unir los reclamos y acompañar a los jubilados, a las personas que trabajan en hospitales públicos -como el Garrahan, el Posadas o el Bonaparte-, a los profesionales en el sector de la capacidad. Son todos reclamos válidos que hablan de las injusticias que estamos viviendo», sintetizó.

Desilusión fue, en tanto, la palabra con la que resumió Paula Giménez, periodista especializada en género, su opinión sobre el papel de los legisladores del Congreso.

«No deja de sorprenderme cómo los funcionarios que tienen que representar a todos estos sectores que estamos acá en la plaza nos den la espalda constantemente por un cargo, por plata o algún negociado. Es muy burdo y un asco lo que hacen», sentenció. «Mi experiencia y la de Argentina vienen siendo bastante desilusionante respecto de quienes tienen que representarnos».

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto por el ajuste fiscal de la actual gestión y la pérdida de poder adquisitivo, en un país que acumula una inflación de 47,3 por ciento interanual. (Sputnik)