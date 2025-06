Putin sobre los atentados de Kiev: «¿Quién negocia con los que apuestan por el terror, con terroristas?»

Moscú, 4 May (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuestionó este miércoles cómo es posible negociar con los que apuestan por el terror.

En declaraciones sobre los recientes atentados del régimen de Kiev contra instalaciones en el territorio ruso, Putin afirmó que lo sucedido en las provincias de Briansk y Kursk fueron ataques deliberados y selectivos contra la población civil, lo que, conforme a las normas internacionales, califica como terrorismo.

En este contexto, el mandatario sostuvo que todos los ataques llevados a cabo por Ucrania dirigidos contra civiles demuestran una vez más que el régimen de Kiev, encabezado por su líder ilegítimo Vladímir Zelenski, «se está degenerando gradualmente en una organización terrorista», mientras que sus patrocinadores se están convirtiendo «en cómplices de los terroristas».

De igual modo, se preguntó cómo se pueden celebrar en estas condiciones, cuando los dirigentes de Kiev intentan intimidar a Rusia organizando «actos terroristas», las reuniones que pretenden encontrar una vía pacífica en la resolución de la crisis ucraniana.

«¿De qué deberíamos hablar? ¿Quién negocia con los que apuestan por el terror, con terroristas? ¿Y por qué se les debería alentar concediendo una tregua en las acciones militares?», planteó Putin. Así, reiteró que tal cese al fuego podrá utilizarse por Kiev para que Occidente le suministre aún más armas, mientras siga con su movilización forzosa y prepare otros actos terroristas similares a los perpetrados en las provincias de Briansk y Kursk.

«Un régimen completamente corrompido y corrupto»

Por otra parte, Putin reaccionó a los comentarios de Kiev sobre el nivel de la delegación rusa, subrayando que este se determina por el país que representan y puede ser evaluado desde fuera solamente por expertos que gocen de tal autoridad y un alto nivel de competencia para poder hacerlo.

En este contexto, puso en tela de juicio que los dirigentes y representantes del régimen de Kiev cumplan tales requisitos. «¿Qué clase de autoridad pueden tener los dirigentes de un régimen completamente corrompido y corrupto? Todo el mundo habla de eso. ¿De qué competencia pueden estar orgullosos aquellos, por cuya voluntad las Fuerzas Armadas de Ucrania, por ejemplo, en la provincia de Kursk, sufrieron pérdidas enormes y absolutamente absurdas?», razonó, señalando que el Ejército ucraniano sigue enfrentando una derrota tras otra.

En la misma línea, Putin, al recordar que hace poco Kiev planeaba derrotar a Rusia en el campo de batalla, hoy en día, viendo las enormes pérdidas y retirándose a lo largo de toda la línea de combate, decidió realizar los actos terroristas. No obstante, al mismo tiempo, desde Kiev piden cesar los combates por un período de 30 o 60 días y exigen organizar una reunión de alto nivel, una postura que contradice sus atentados contra la infraestructura civil de Rusia.

A continuación, el líder ruso denunció que se trata no solamente de las personas que carecen de competencia significativa en todo tipo de cuestiones, sino también de los que no poseen «una cultura política elemental» si se permiten hacer ciertas declaraciones e incluso insultar directamente a aquellos con quienes intentan llegar a un acuerdo.

Además, Putin reaccionó a la negativa de Kiev de aceptar la propuesta de Rusia de proclamar una tregua de dos o tres días en ciertas zonas del frente por razones humanitarias, señalando que no es la primera vez que Moscú ve tal respuesta.

«Esto no nos sorprende, sino que nos convence de que el actual régimen de Kiev no necesita la paz en absoluto«, manifestó. «Probablemente, la paz para él [el régimen de Zelenski] significa la pérdida de poder, y el poder parece ser más importante para él que la paz, que la vida de las personas a quienes, aparentemente, no consideran como su pueblo», aseveró.

Esta misma jornada, desde el Comité de Investigación de Rusia informaron que las recientes voladuras de tramos de vías férreas y de un puente que pasaba por encima del ferrocarril en las provincias rusas de Briansk y de Kursk fueron cometidas por Kiev.