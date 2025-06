Vida y muerte a través del Río San Juan

El pasado 31 de mayo, el diario español El País publicó un completo artículo titulado así: “La invasión de Indio Maíz cruza la frontera: colonos nicaragüenses asedian Costa Rica”. https://elpais.com/america/2025-06-01/la-invasion-de-indio-maiz-cruza-la-frontera-colonos-nicaraguenses-asedian-costa-rica.html

El citado artículo ha sido el responsable de este artículo que firma un servidor sobre el territorio en cuestión, principalmente por el vínculo que he tenido a causa de los años en los que he vivido en el cantón de Sarapiquí en diferentes etapas desde finales del año 2013. Aunque en este momento ya no resido en Sarapiquí, hace unos pocos meses atrás realicé mi último viaje por el río San Juan en su parte nicaragüense, un territorio que en su conjunto considero que es uno de los más fascinantes de todas las Américas. Desde el punto de vista geográfico, el río San Juan representa la mayor cuenca transfronteriza de Centroamérica, unos 38.500 kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales 24.500 (64%) pertenecen a Nicaragua y 14.000 (36%) a Costa Rica.

Conozco bien la realidad biogeográfica, histórica, cultural y política de este territorio, donde he vivido memorables experiencias de viaje y exploración. De entre estas experiencias, también he podido ser testigo de la gran problemática que denuncia el artículo de El País a partir del subtítulo que lo resume todo: “La minería, ganadería y tala por parte de invasores que actúan en complicidad con el Gobierno sandinista se está expandiendo al lado costarricense de esta reserva natural, que es clave para sostener la conectividad biológica de América”.

En este sentido tengo que corregir al autor del artículo cuando habla del “lado costarricense” de la Reserva Biológica Indio Maíz, pues dicha reserva únicamente se extiende en el lado bajo soberanía nicaragüense. Todo lo que corresponde al lado bajo soberanía costarricense a nivel de protección medioambiental se conoce como Corredor Biológico San Juan – La Selva, el cual conecta el espacio del Indio Maíz con el Parque Nacional Braulio Carrillo, siendo el curso del río Sarapiquí uno de los elementos más relevantes desde todos los puntos de vista, ya sean aspectos ecológicos o aspectos de poblamiento humano.

Desde el punto de vista histórico y patrimonial, mi lugar favorito que brinda un panorama general del territorio es el llamado El Castillo, un interesante pueblo nicaragüense bajo una dominante fortificación construida entre 1673 y 1675 durante la época colonial española que es un destino turístico muy recomendable. Este enclave fue fundamental para controlar la ruta por el río San Juan desde el mar Caribe hasta la ciudad de Granada pasando por el lago Cocibolca. A mediados del siglo XIX, esta misma ruta bien conocida dentro de la historiografía costarricense, se denominó “Vía Interoceánica” o “Vía del Tránsito” bajo el interés de las potencias anglosajonas como eran los Estados Unidos y Gran Bretaña, las cuales ambicionaban controlar la conexión entre el Atlántico y el Pacífico para sus intereses geoestratégicos en Centroamérica. Un proyecto que a inicios del siglo XX se sustituyó por la construcción del Canal de Panamá. Desde entonces el control terrestre de los márgenes del río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica ha vivido numerosos litigios a causa de una cierta indefinición de los límites fronterizos, pero lo que sí es seguro es que el control estricto de la navegación a lo largo de los 200 kilómetros de curso fluvial corresponde a la soberanía nicaragüense desde el año 1858.

Haciendo un salto temporal hasta los años 80 y 90 del siglo XX, sin duda fueron aquellas décadas las que más han marcado todo lo que hoy acontece entre Nicaragua y Costa Rica. Cuando años después yo empecé a indagar sobre aspectos humanos en la frontera del río San Juan, descubrí no sólo que diversos agentes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos habían operado desde Costa Rica para influir en conocidas acciones guerrilleras y en el inicio del narcotráfico a gran escala en la región, sino que la supuesta “invasión de nicaragüenses” también ha estado alimentada por las propias políticas migratorias costarricenses. La explotación de la llamada Mina de Crucitas en el cantón de San Carlos, iniciada hace veinte años y que hoy tiene un valor de 3.000 millones de dólares en reservas de oro, no puede entenderse sin el interés a ambos lados de la frontera. Si actualmente hay una desenfrenada “fiebre del oro” que está arrasando los valiosos bosques de la Reserva Biológica Indio Maíz, pero también los bosques igual de valiosos del Corredor Biológico San Juan – La Selva, no sólo se debe a decisiones políticas puntuales, sino a toda una estrategia económica y de colonización que comparten ambos países.

Durante mis visitas más recientes en el lado tico del territorio, no voy a negar que me ha impactado constatar la gran cantidad de familias nicaragüenses instaladas en típicas casas de madera en “mitad de la nada”, las cuales utilizan los servicios de educación y de sanidad costarricenses mientras su situación jurídica es “irregular”, por no decir “ilegal”. Una situación tan extraña como la “trocha fronteriza” que se abrió en el lado de Costa Rica durante el mandato de Laura Chinchilla (2010-2014), una obra que se sigue investigando sobre sus verdaderos fines y costes, la cual completa el proceso histórico con 160 kilómetros de recorrido donde los supuestos “registros de la propiedad” de muchos finqueros conviven con la condición de frontera de Estado. Una frontera de naturaleza exuberante entre la lucha por la vida de plantas, animales y personas, y la muerte representada por historias de crimen y corrupción.

Mientras las parejas de lapa verde todavía utilizan este espacio para mantener vivo un corredor biológico excepcional, por otro lado, es dramático el testimonio que confirma las acciones mafiosas de colonos afines al Gobierno nicaragüense. Algunas familias nicas asentadas en territorio tico me aseguraron que han sido perseguidas y amenazadas de muerte, por lo cual tuvieron que abandonar sus pueblos de origen en los límites de la Reserva Biológica Indio Maíz. La cadena que conecta la minería ilegal, la desforestación, la ganadería extensiva y la migración forzosa es muy fina. Entre medio de todo ello en el lado nicaragüense, los asesinatos de miembros de las comunidades de indios misquitos y de indios rama se está convirtiendo en algo que se asemeja mucho al concepto de genocidio, pues con estas muertes se busca expulsar a dichas comunidades de un territorio de valor incalculable para explotarlo por todos sus costados.

Paralelamente, en diferentes puntos del río San Juan los militares nicaragüenses se limitan a controlar la documentación de los viajeros, siendo aquí los pocos extranjeros toda una rareza. En cualquier caso, el viaje completo en las lanchas rápidas que unen el pueblo de San Carlos a orillas del lago Cocibolca con el pueblo de San Juan del Norte a orillas del mar Caribe, sigue siendo una experiencia única en Centroamérica. Un servicio que sólo se cubre dos o tres veces por semana y que ocupa medio día de viaje. En cambio, el trayecto mucho más corto hasta El Castillo ofrece varios servicios de lancha en ambos sentidos durante todos los días de la semana. Otra cosa ya es la sensibilidad de cada viajero frente a la presión militar de un régimen político que trata de sobrevivir a toda costa, sometiendo bajo coacción y amenaza permanente a toda su población. En mi último viaje de hace unos meses he podido confirmar como un destino tan maravilloso puede llegar a morir a causa de la acción humana.