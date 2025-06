La relación de China con América Latina Entre «embates y chantajes» de Trump

Madrid, 6 Jun (Sputnik).- Como «excelente» tildó el presidente de EE.UU., Donald Trump, la conversación telefónica que tuvo el jueves con su homólogo de China, Xi Jinping. «Se centró casi exclusivamente en el comercio», apuntó en su red social. Un ámbito en el que ambas potencias se disputan América Latina.

Según un documento reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Acuerdo de Asociación Transpacífico firmado en febrero de 2016 por EE.UU. para contrarrestar la competencia de China, «puede considerarse el origen de las tensiones comerciales entre ambas grandes economías».

Al año siguiente, Washington se salió del pacto antes de su entrada en vigor y «optó por enfrentar unilateralmente el reto que plantea China». Era la época del primer mandato de Trump, la primera versión de la guerra comercial con Pekín.

En 2025, con el regreso del magnate a la Casa Blanca, las tensiones arancelarias han retornado a la palestra. Mientras tanto, el gigante asiático ha incrementado su presencia económica en la región, incluso institucionalizándola con instrumentos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El comercio de bienes de la región con China aumentó del 1,7 % en 2000 al 17 % en 2023, consolidando a China desde 2019 como el segundo socio comercial de la región y uno de sus principales motores de crecimiento. Números que contrastan con la reducción del intercambio con EE.UU., que pasó del 54 % en 2000 al 37 % en 2023, anotó la Cepal.

Nueva era

En sus discursos, Xi suele aludir constantemente al concepto de nueva era. De hecho, en diciembre pasado durante la realización del primer foro legal entre China y los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se abogó por un compromiso más profundo en este campo a través de la cooperación jurídica.

«En el siglo XXI, la presencia china ha crecido en forma muy significativa, en términos cualitativos», estima el coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Dussel Peters.

El experto apunta que desde hace 50 años aproximadamente, Latinoamérica se relaciona con Pekín, pero en ese momento era un nexo mayormente político, abocado al reconocimiento de la República Popular China, del principio de una sola China.

«Y de ahí se ha ido al ámbito económico. Eso tiene que ver con el crecimiento de la economía china, el escalamiento de las empresas chinas, la oferta china socioeconómica hacia América Latina y el Caribe», señala.

La geopolítica

Muchos especialistas han escrito en los últimos años que la teoría de ‘patio trasero’ establecida en asentamientos de poder en Washington, ha provocado que la región quede en segundo o tercer plano. Caso contrario al chino que, en busca de nuevos mercados para sus ingentes exportaciones, expandió su mirada comercial.

Ejemplos hay muchos en Latinoamérica. Hace poco se efectuó el IV Foro Ministerial China-Celac en Pekín y desde allí uno de los aliados históricos de EE.UU., Perú, animó a Washington a competir en igualdad ante China, que ya es su principal socio comercial.

«Se los he dicho a nuestros amigos norteamericanos que han estado tanto tiempo alejados de nuestra región», comentó el canciller peruano, Elmer Schialer, a la agencia EFE en ese momento. «Es legítimo que nuestros países, los de América Latina, busquemos en el mundo socios estratégicos para nuestro desarrollo», añadió.

«Por eso nosotros estamos destacando continuamente este concepto de nuevas relaciones triangulares en contra de la guerra fría o la nueva guerra fría que hace referencia a eventos y estructuras de hace muchas décadas. Lo que estamos viviendo es una confrontación entre las dos principales economías, China y EE.UU., y terceras partes que pueden ser regiones, América Latina y el Caribe», dice Dussel.

El factor Trump

El experto resalta el IV Foro Ministerial China-Celac, al que asistieron los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; y Gabriel Boric, de Chile, como un espacio «para contrarrestar los embates y chantajes de Donald Trump».

«Ante estas órdenes ejecutivas inflacionarias desde el 20 de enero del 2025, esta reunión cobra una relevancia significativa. El lenguaje de cooperación, de respeto mutuo, de que los países son iguales, pues es un lenguaje muy diferente a las órdenes ejecutivas. ‘México, si no me das agua mañana, arancel. China, si no haces esto pasado mañana, arancel’. Es un lenguaje bien diferente», destaca.

En ese sentido, subraya la voluntariedad que otorga China en contraposición al modelo estadounidense, ahora marcado por la tónica trumpista. «El lema es ‘America First’ [‘EE.UU. primero’, en inglés]. ‘Acá en las relaciones con América Latina y el resto del mundo me interesan sobre todo mis intereses’. Entonces es una nueva forma de negociado«, explica.

¿Quién gana?

Tanto medios como analistas han considerado que China le ha ganado la partida a EE.UU. en el ámbito latinoamericano. Dussel no lo tiene tan claro. «Creo que es más atractiva la propuesta china. Ojo, eso no significa que nos vamos a deshacer de la relación con EE.UU.», aclara.

Para ejemplificarlo menciona el caso de México. «Nosotros tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera y hay cientos de temas, de migración a fentanilo, a inversiones y una cantidad de temas que habrá que negociar de alguna forma«, indica.

Una postura que coincide con la del jefe de la diplomacia peruana. «Yo he calificado la política exterior que llevamos adelante de una neutralidad constructiva, es decir, nosotros vamos a abrir las puertas, como ya he explicado, a todos los países amigos y aliados que quieran colaborar conjuntamente en crear riqueza», afirmó Schialer en mayo pasado.

«América Latina y cada uno de sus países tendrá que tomar una decisión pragmática con respecto a cientos de temas, a las 6G, a inversiones, a turismo, a infraestructura, a cultura, a cooperación, a intercambio, a ciencia y tecnología», vaticina.

En su opinión, la hesitación actual es aranceles o cooperación. «Esa es la dicotomía para América Latina y el Caribe en su relación con China o EE.UU., tendremos que, en esta nueva relación triangular, negociar con los dos«, proyecta el experto. (Sputnik)