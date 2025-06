Hablaré de manera simple, no porque los lectores no entiendan, sino porque el tema es simple.

A raíz del genocidio nazi contra los judíos (contra los minusválidos, contra los gitanos, contra los homosexuales etc), se ha empoderado la palabra genocidio al odio contra los judíos, a la vez se denomina “antisemita” a todo aquel que habla de los judíos o del pueblo judío. Ya aquí encontramos que tenemos un oximron esplendoroso. HOLOCAUSTO ANTISEMITA, sería como excluir las masacres que el ejército del estado de Israel está perpetrando contra los habitantes de Gaza: gazatíes, que habitan la franja de Gaza desde hace más de dos mil años.

Llamarse “semitas”, excluyendo a los árabes, fenicios, acadios, todos pueblos semitas.

Semita viene de la descendencia de Sem, personaje bíblico, hijo de Abraham. Recordemos que Abraham no era judío, era oriundo de Ur de Caldea.

Elegido por Yhvh: Yavé, Yahveh, Jehova, se considera el padre de la fe. Siendo inicialmente politeísta, al ser llamado por Dios, abandona el politeísmo y se cambia a ser monoteísta (de hecho muchos pueblos eran monoteístas) y sigue en busca de la tierra prometida a su descendencia y al paso por otros reinos, como cortesía adora los dioses de esas culturas, no obstante, sigue siendo monoteísta, solo lo hace como cortesía hacia los reyes locales.

Esa búsqueda insaciable de Dios, lo lleva a tener un lugar primordial en las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo (recordemos que los cristianos de los dos primeros siglos después de Cristo, eran judíos) y los musulmanes.

¿Entonces qué es antisemitismo? Por definición todo aquel que persiga a los semitas, ¿entonces la eterna guerra entre judíos y palestinos sería neutrosemita?

Ahora el presidente estadounidense está acabando con las universidades que han tenido posiciones anti judías, pero entonces el famoso terrorismo islamista ¿es semita o antisemita?

No entiendo, en realidad no entiendo. Está locura semántica y semítica, es como los que llamamos indios en América, se han dado en autodenominarse “pueblos autóctonos”, cuando barco más barco menos, todos llegamos de afuera, don Pepe dixit. No existió una civilización autóctona, todos, sin excepción, vinimos de afuera, de allende América.

Esa misma posición debería primar entre los pueblos semitas y los que no lo somos, respetar a todos, sin excepción, para evitar perpetuar el odio.

A mi vista todos esos pueblos semitas son una sola unidad cultural, que tienen algunos puntos diferentes entre sí, pero como raza es una sola, por ende la paz es una emergencia entre todos ellos, para que vivamos en paz todos.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico