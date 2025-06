Sheinbaum cuestiona a Corte de EE. UU. por negar vínculo entre fabricantes de armas y violencia en México

México, 6 jun (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó la demanda de México contra fabricantes de armas por su presunta responsabilidad en el tráfico ilícito de armamento hacia territorio mexicano.

La Corte estadounidense señaló la víspera que no encontró una relación directa entre la fabricación de armas y su tráfico ilegal hacia México, por lo que regresó la demanda a la Corte de Distrito correspondiente para continuar su curso.

«El argumento de la Suprema Corte de Estados Unidos es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México», señaló la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, en enero de este año, «emitió un documento donde reconoce que el 75 por ciento de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos».

«Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica (las armas) y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo», remarcó la presidenta.

Sheinbaum señaló que aún queda pendiente otra demanda, la cual está dirigida a las distribuidoras y vendedoras de armas, radicada en Tucson, Arizona.

«Vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados (…) y, al mismo tiempo, seguir trabajando con el Gobierno de Estados Unidos», expresó.

La mandataria destacó que «que por primera vez» el Gobierno estadounidense reconoció la necesidad de cooperar para «disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México», e hizo referencia a una declaración del embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien reafirmó la víspera la disposición del presidente Donald Trump para colaborar en este tema.

«Lo que sí, vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados. Hay receptividad de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México, y ahí ha habido receptividad», señaló Sheinbaum.

La mandataria recordó que existe un registro muy detallado «de cada arma incautada, su número de serie, de dónde proviene y en qué actividad delictiva fue usada; esos datos los tiene la Fiscalía General de la República. Es un registro muy acucioso que ha servido para sostener esta demanda».

En agosto de 2021, México presentó ante un tribunal federal en Boston, Massachusetts, una demanda contra los principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, con el objetivo de responsabilizarlos legalmente por el flujo ilegal de armamento que, según las autoridades mexicanas, alimenta la violencia y fortalece a grupos delictivos que atentan contra la seguridad de las familias mexicanas.