Trump afirma que decidirá personalmente sobre nuevas restricciones contra Rusia

Washington, 7 jun (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró el viernes «muy contundente» el proyecto de ley del Senado sobre nuevas sanciones contra Rusia, y agregó que tomará personalmente la decisión de introducir nuevas restricciones.

«Ellos tienen el proyecto de ley, yo lo decidiré. Es mi opción. Lo hicieron así… es un proyecto de ley muy contundente», declaró Trump a reporteros en la Casa Blanca.

Además, el mandatario agregó que, al lanzar un ataque con drones contra aeropuertos de Rusia, Kiev le dio al presidente Vladimir Putin una razón para bombardear a fondo a Ucrania.

«Le dieron a Putin una excusa para bombardearlos a fondo. Eso es lo que no me gustó. Cuando lo vi, pensé: ¡Aquí vamos, ahora sí que va a ser un ataque!», declaró Trump, antes de agregar que espera que el conflicto entre Rusia y Ucrania no derive en una guerra nuclear.

A su vez, Trump negó que estuviera pensando en el multimillonario Elon Musk, con quien tuvo un reciente altercado en redes sociales, pocos días después que el magnate tecnológico dejara su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, siglas en inglés).

«Honestamente, he estado muy ocupado trabajando en China… trabajando en Rusia… trabajando en Irán… No estoy pensando en Elon Musk… solo le deseo lo mejor», declaró Trump. (Sputnik)