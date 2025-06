Las élites europeas se han vuelto locas y se están desbocando hacia el abismo

Moscú, 8 Jun (Observatoriocrisis.com).- Entrevista a Sergey Karaganov diplomático y responsable durante décadas de Consejo de Política Exterior y de Defensa de la Federación de Rusia. El experto ruso analiza los monumentales cambios geopolíticos actuales.

Entrevista

Jelena Vidojević: Existe un consenso generalizado en que el orden internacional liberal está en crisis. Sin embargo, hay menos consenso sobre las principales causas de esta crisis o las primeras señales de alerta que indicaban que el «modelo occidental está roto». ¿Cuáles fueron estos primeros indicadores y qué factores han contribuido más a la turbulencia actual?

Sergey Karaganov: Podemos decir que, hasta el siglo XVI, el mundo era multipolar, pero después de los siglos XVI y XVII se volvió occidental-céntrico. La superioridad militar occidental sirvió de base para un sistema de colonialismo cultural y político, y de dominio económico, occidental (en aquel entonces europeo).

Cuando el colonialismo comenzó a desmoronarse, fue reemplazado por el neocolonialismo, también llamado sistema globalista liberal. Pero el neocolonialismo también siguió desmoronándose, porque sus cimientos se han ido resquebrajando constantemente.

La crisis del orden liberal internacional, o más bien la crisis de Occidente, comenzó hace más de cien años, después de que Occidente desatara una monstruosa guerra mundial (la Primera Guerra Mundial) contra sí mismo.

Esta sacudió muchas normas y fundamentos de la sociedad occidental. Oswald Spengler lo describió con gran elocuencia en su libro » La decadencia de Occidente «, a veces llamado «La decadencia de Europa».

A principios de la década de 1920, Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética, se separó del sistema occidental y comenzó, entre otras cosas, a apoyar movimientos anticoloniales y de liberación nacional. Sin embargo, ese período aún no estaba asociado con la crisis de los sistemas occidental y liberal, aunque coincidió con la crisis más profunda de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, que también se debieron en gran medida a contradicciones internas en Occidente.

Una nueva etapa comenzó en las décadas de 1950 y 1960, cuando la Unión Soviética, sin ser plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones, pero preocupada por su propia seguridad, creó armas nucleares y derribó los cimientos del dominio occidental de 500 años en el sistema internacional. Estos cimientos se habían basado en la superioridad militar-técnica y militar-organizativa de Europa/Occidente.

En la década de 1960, Occidente empezó a perder guerras y comenzó la descolonización. Occidente ya no podía imponer su voluntad por la fuerza. Se perdió la Guerra de Corea, al igual que la guerra de Francia en Vietnam, seguida de la derrota de Estados Unidos en Vietnam y el embargo petrolero.

Las contradicciones estructurales comenzaron a acumularse en Occidente, y especialmente en Europa. Europa se estancó desde finales de la década de 1960, y en las décadas de 1970 y 1980, parecía que Occidente había entrado en decadencia. Pero entonces la Unión Soviética se derrumbó y dejó de competir con los sistemas occidentales de dominación global.

Occidente se regocijó y olvidó sus problemas, sobre todo porque recibió un poderoso impulso de entre mil quinientos y dos mil millones de trabajadores mal pagados y de los enormes mercados que se le habían abierto en Rusia, Europa Central y Oriental y, por supuesto, China.

Pero en la década de 2000, al darse cuenta de que no podría integrarse al sistema occidental en términos aceptables y soberanos, Rusia decidió recuperar su poderío militar. Y lo hizo.

El orden internacional liberal se sumió en una nueva crisis que coincidió con la degradación moral del capitalismo occidental, fundado en ciertos valores éticos, principalmente protestantes y cristianos. Prevaleció un modelo basado en el enriquecimiento sin fin y el consumo creciente, dañando así la esencia misma de la vida: el planeta Tierra.

Rusia fue, en cierta medida, la clave de la crisis del orden liberal, pero estoy seguro de que ni los líderes soviéticos ni los rusos comprendían plenamente lo que hacían. Se preocupaban por la seguridad del país y, impulsados por el internacionalismo tradicional ruso, apoyaron movimientos anticoloniales y países que en aquel entonces se denominaban el «Tercer Mundo».

Permítanme repetirlo: una crisis aguda estalló hace mucho tiempo; su fase más aguda comenzó en las décadas de 1970 y 1980, pero esta se vio interrumpida por una victoria temporal del modelo occidental, tras la cual la crisis se aceleró y desde entonces ha ido cobrando impulso.

JV: ¿Cuáles considera que son las características que definen el emergente mundo «postoccidental»? ¿Cómo cambiarán las dinámicas de poder, las estructuras económicas y las alianzas geopolíticas en esta nueva era? Además, ¿cree que las instituciones de gobernanza global existentes seguirán siendo relevantes o necesitarán reformarse, o incluso reemplazarse, para reflejar el cambiante equilibrio de poder?

SK: Hay dos respuestas a tu pregunta.

En primer lugar, las instituciones de gobernanza global existentes son claramente inadecuadas en su mayor parte. Esto se aplica principalmente al FMI, el Banco Mundial y, en gran medida, a las instituciones relacionadas con la ONU. Por lo tanto, debemos pensar en cómo y con qué reemplazarlas. Pero no hay necesidad de destruirlas prematuramente, ya que esto solo agravaría el caos.

Mi sencilla receta por ahora es que deberíamos crear instituciones paralelas dentro de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái), los BRICS, la Mayoría Mundial, como preferimos llamar al Sur Global, a la vez que involucramos a participantes dispuestos de Occidente en algunos temas clave para el desarrollo internacional.

Estos incluyen, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático y los desastres antropogénicos, la escasez de alimentos, las epidemias y la proliferación de armas biológicas. Puedo mencionar muchos más problemas que requieren atención inmediata, pero que no pueden resolverse dentro del sistema actual.

Pero, insisto, no deberíamos descartar de inmediato todo el sistema de la ONU. Podríamos necesitar instituciones de la ONU de nuevo, quizás dentro de 15, 20 o más años, si no nos precipitamos hacia una gran guerra mundial.

El principal problema de la ONU no es su Carta, sino el hecho de que, en las últimas décadas, debido a diversas circunstancias, principalmente la ubicación de sus sedes en Nueva York, Ginebra y Viena, se ha visto dominada por funcionarios de países occidentales o por funcionarios que se alinean con Occidente y no con la mayoría mundial.

En segundo lugar, sobre las características que definen el nuevo orden mundial. No soy clarividente, por supuesto. Pero tengo bastante claro que después de un largo período (creo que durará entre 10 y 15 años, aunque ahora es casi imposible predecirlo) veremos un mundo multipolar y relativamente libre donde las naciones y civilizaciones podrán prosperar, sin hegemonías, ya que las antiguas se harán a un lado y las nuevas no tendrán oportunidad de surgir. Por eso me gusta tanto ese mundo. Puede que no viva para verlo, pero esa es otra cuestión. No será prooccidental. Será libre, espero.

Pero la libertad es un bien muy caro, y tendremos que pagar por ella. Para lograrla, tendremos que trabajar duro. Por eso, todos los países, pueblos y personas deben intentar superar este período turbulento de la mejor manera posible para evitar que el mundo se deslice hacia una guerra a gran escala y evitar la desintegración de las naciones. Este es un período bastante difícil, pero es algo que merece la pena considerar.

JV: ¿De qué manera la SMO (Operación Militar Especial) en Ucrania ha servido como punto de inflexión para Rusia, no sólo en su compromiso con Occidente sino, más significativamente, en su “redescubrimiento” del Sur Global, o lo que usted y sus colegas llaman la “Mayoría Mundial”?

SK: La SMO —de hecho, una guerra con Occidente en Ucrania— ha afectado significativamente todos los aspectos de la política rusa. Esta operación ha acelerado la migración hacia el este de la economía rusa y su política exterior. El comercio con China, India y otros países asiáticos ha aumentado considerablemente. El comercio con África se está recuperando. También es fundamental que el continuo giro de Rusia hacia la Mayoría Mundial se haya acelerado drásticamente. Rusia finalmente se ha dado cuenta de que es allí donde se encuentran las futuras fuentes de crecimiento y los socios más prometedores.

Pero este giro hacia la Mayoría Mundial se concibió y comenzó mucho antes de la SMO. Escribimos y hablamos sobre ello varios años antes. Hace unos años, mis colegas y yo publicamos un informe sobre la nueva política hacia la Mayoría Mundial , y cinco o seis años antes, un informe sobre la nueva política hacia África.

Así que estábamos preparados. Y ahora, las circunstancias objetivas están acelerando nuestro alineamiento con la Mayoría Mundial. Además, Rusia comienza a reconocer por fin que formamos parte de esta mayoría, que somos su núcleo y fundamento militar-estratégico. No estábamos entre las potencias coloniales.

La Unión Soviética abogó activamente por la liberación del colonialismo y el neocolonialismo, y al socavar la superioridad militar de Occidente, comenzamos a liberar a la mayoría mundial de la dominación del viejo Occidente. Además, en Rusia, observamos un creciente interés por la cultura de los países orientales, latinoamericanos y africanos, y los contactos interpersonales se están expandiendo, lo cual es muy alentador. Estamos retomando la excelente tradición rusa de un fuerte internacionalismo y apertura cultural, religiosa y étnica.

Permítanme recordarles que en el siglo XVIII éramos prácticamente el único país donde un etíope étnico tenía el rango de general. Fue un colaborador y discípulo amado de Pedro el Grande. El mayor poeta de Rusia, Pushkin (y decimos que Pushkin lo es todo para nosotros, el fundador de la lengua literaria rusa moderna), era nieto de este nativo de África.

La SMO ha tenido un impacto positivo en la política interna de Rusia y en nuestra economía. Me atrevo a decir que estos cambios internos, impulsados por esta operación militar, fueron uno de sus principales objetivos, además, por supuesto, de detener la expansión de la OTAN hacia el este, que amenazaba con una inevitable guerra mundial. La economía, que antes estaba prácticamente estancada, ahora crece con mayor rapidez. Estamos invirtiendo de nuevo en ciencia, especialmente en ciencias técnicas.

La guerra está ayudando a purificar a la élite y la sociedad rusas del occidentalismo y el centrismo occidental, que se han convertido en un signo de atraso. Las sanciones occidentales nos ayudan a deshacernos de la burguesía compradora y sus lacayos intelectuales.

Hay quizás un resultado aún más importante: Rusia está volviendo a su «verdadero yo». Está experimentando un resurgimiento moral y espiritual. En otras palabras, nos encontramos en un estado de renacimiento económico, cultural y espiritual multidimensional. Es lamentable, por supuesto, que tengamos que pagar por este resurgimiento con la sangre de nuestros mejores hijos. Pero venceremos. Este resurgimiento permanecerá con nosotros, al igual que el giro hacia el Este y el Sur Global, especialmente porque constantemente enfatizamos que somos el núcleo político-militar de esta Mayoría Mundial.

JV: Una de las revelaciones clave al inicio de la guerra en Ucrania fue la profunda inquietud relacionada con Rusia entre las élites europeas y, en cierta medida, entre la opinión pública. ¿Hasta qué punto considera que estas preocupaciones están arraigadas históricamente, arraigadas en narrativas geopolíticas de larga data? ¿O son una reacción a acontecimientos y desarrollos estratégicos más recientes? Dadas las tensiones actuales, ¿ve una vía realista para que Rusia normalice sus relaciones con la mayor parte de Occidente a medio plazo, o las fracturas se han vuelto demasiado profundas para una reconciliación en el futuro próximo?

SK: La rusofobia siempre ha sido muy fuerte, sobre todo en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Era una especie de racismo, aunque los eslavos tienen un color de piel similar al de los romano-germanos. Era racismo cultural, un sentimiento de superioridad, porque en un momento determinado de la historia, debido a la invasión mongola, Rusia se quedó atrás en desarrollo tecnológico. Pero la principal razón de esta rusofobia era que Rusia siempre había ganado sus batallas con Europa.

Luchamos contra Europa durante casi ocho siglos y siempre salimos victoriosos. Particularmente traumática para toda Europa fue su derrota ante Rusia en la Segunda Guerra Mundial, a la que llamamos la Gran Guerra Patria. Casi todos los países europeos, con excepción de Yugoslavia y Grecia, suministraron armas, equipo y víveres al ejército alemán. Además, casi todos los países europeos proporcionaron soldados. Decenas de miles de italianos, decenas de miles de rumanos e incluso franceses lucharon contra nosotros. Hasta una cuarta parte, si no un tercio, de la Wehrmacht y las SS alemanas eran europeos no alemanes.

Decimos que derrotamos al fascismo alemán en 1945, pero en realidad, fue una victoria sobre Europa. En aquel entonces, por generosidad y euforia, decíamos que habíamos ganado junto con los Aliados. Es cierto: derrotamos a la Europa continental junto con los estadounidenses y los británicos.

Pero ahora las turbias olas de rusofobia resurge en Europa. Otra razón, mucho más profunda, para la actual ola de odio es que las élites europeas están perdiendo en todos los frentes. La desigualdad aumenta, la economía se desacelera y la llamada «agenda verde» que los europeos impusieron al mundo para su propio beneficio ha fracasado.

Las sociedades europeas se hunden en una profunda corrupción moral, lo que las convierte en «parias» para la mayoría de las demás naciones. Me refiero a todos estos nuevos y extraños valores poshumanos o antihumanos que han surgido en las sociedades europeas y que se han intentado imponer en otros países. Estos incluyen el ultrafeminismo, la cultura LGBT, la negación de la historia, el transhumanismo, etc.

A esto debo añadir el drástico aumento de la desigualdad, el declive de la clase media en toda Europa durante los últimos 30 años y el monstruoso y perverso error de las élites europeas, quienes, buscando debilitar a los sindicatos y reducir el coste de su propia mano de obra, permitieron la entrada de varias oleadas de migrantes en la década de 1960 y ahora no pueden lidiar con ellas. Para encubrir estos continuos fracasos y legitimar su poder (deberían haber sido destituidos), llevan más de 10 años avivando el miedo a la amenaza militar de Rusia.

Ahora, este miedo a la amenaza militar se está convirtiendo en pura histeria militar. Los europeos se están preparando para la guerra, lo cual es realmente impactante para nosotros y para la gente común. Por tercera vez en poco más de cien años, se están precipitando al suicidio. Debemos recordar que Europa es la fuente de todos los problemas de la humanidad, incluyendo dos guerras mundiales. No han aprendido nada y, una vez más, se encaminan hacia una nueva guerra mundial. Espero que Rusia pueda impedir que el mundo se la juegue con una tercera guerra mundial y frenar a estas élites. Pero queda un camino difícil por delante.

JV: Actualmente, estamos presenciando lo que parece ser una creciente división en Occidente respecto a su enfoque hacia Rusia y el futuro de la guerra en Ucrania. Paradójicamente, es Estados Unidos el que ha mostrado una mayor disposición a explorar la posibilidad de negociar o alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, mientras que muchos líderes de la UE se muestran, en el mejor de los casos, reticentes y, en el peor, abiertamente reacios a tales conversaciones. ¿Qué cree que impulsa esta divergencia estratégica? ¿Refleja las diferentes prioridades geopolíticas, intereses económicos o presiones políticas internas de Estados Unidos y la UE? ¿Y qué implicaciones podría tener esta división para el futuro de la cohesión occidental a la hora de abordar el conflicto?

SK: Las diferencias entre las élites europeas y estadounidenses son evidentes y están en aumento. Al comienzo de esta guerra, las élites estadounidenses y europeas generalmente perseguían intereses idénticos. Los estadounidenses esperaban arruinar a Rusia como adversario estratégico. Los europeos deseaban más ganar la guerra y así justificar su existencia o, al menos, distraer a sus sociedades de los problemas internos. Pero, a medida que con el paso de los años se dieron cuenta de que no podían ganar esta guerra, comenzaron a surgir diferencias entre las élites estadounidenses y europeas.

En primer lugar, Rusia no solo ha opuesto una férrea resistencia a la agresión de la OTAN en Ucrania, sino que también ha indicado que, si esta agresión continúa, tarde o temprano obligará a Rusia a usar armas nucleares contra objetivos en Europa. Los estadounidenses están cambiando de opinión porque no necesitan una guerra nuclear en Europa. Entienden lo que es una guerra nuclear. Comenzaron a retirarse ya con Biden, aunque este mantuvo una retórica extremadamente agresiva. Pero incluso bajo su administración, la asistencia militar a Ucrania comenzó a disminuir en algunos puntos.

Para los europeos, la situación es mucho más complicada. Mientras que los estadounidenses comprenden el peligro de una guerra nuclear y no la desean, las élites europeas han perdido.

Además, los estadounidenses ya han logrado objetivos muy importantes en esta guerra. Uno de ellos era evitar un acercamiento entre Rusia y Europa. Llevan persiguiendo este objetivo desde la década del 2000, cuando se jugó la carta ucraniana por primera vez y se produjo el primer golpe de estado en Ucrania. El país se convirtió en una fuente de tensión constante. Los estadounidenses lo lograron.

A principios de la década del 2000, líderes rusos y muchos europeos hablaron de crear un espacio económico, político y de seguridad continental único. Los estadounidenses no lo querían. Por lo tanto, hicieron todo lo posible para garantizar que dicho espacio no se creara en un futuro próximo.

Además, uno de los objetivos de los estadounidenses al desatar esta guerra en Ucrania era aumentar su capacidad de saqueo a Europa. Estados Unidos está perdiendo la oportunidad de saquear a la Mayoría Mundial, ya que esta se vuelve más independiente a medida que Estados Unidos se debilita relativamente.

Así que EE. UU. compensa esta menguante oportunidad de saquear a la Mayoría Mundial con un audaz saqueo a Europa. Debido a la guerra y a todas estas supersanciones, y a que Europa ha socavado sus ventajas competitivas al rechazar el gas y los recursos rusos, los estadounidenses ahora están desviando el dinero europeo y atrayendo la industria europea a Estados Unidos. Así que los estadounidenses ya han ganado esta guerra, pero solo contra Europa.

JV: En el informe del que es coautor, “La política de Rusia hacia la mayoría mundial”, se describe al BRICS y, en cierta medida, a la OCS como “la vanguardia de la mayoría mundial… con el potencial de crear reglas, establecer estándares, implementar políticas y crear alternativas institucionales a las occidentales”. ¿Cómo responde a las críticas, en particular de la extrema izquierda, de que el BRICS es simplemente una plataforma para el avance de las élites nacionales dentro de las estructuras de poder globales, en lugar de impulsar la transformación social estructural?

SK: Rusia considera el desarrollo de los BRICS y la OCS como una forma de evitar el colapso total de la gobernabilidad del sistema internacional. Las antiguas instituciones dominadas por Occidente están desapareciendo.

El sistema de la ONU se ha debilitado mucho, no cumple la mayoría de sus funciones y está dominado por representantes de las élites occidentales o funcionarios prooccidentales. Creo que deberíamos crear sistemas paralelos durante el largo período en el que estableceremos un nuevo equilibrio de poder y un nuevo sistema institucional, o restauraremos algunos elementos del anterior.

De hecho, Rusia no ha propuesto hasta ahora un modelo socioeconómico alternativo para el desarrollo internacional. Creo que la crítica que usted ha mencionado es muy acertada. Se trata de un asunto muy difícil y complejo que deberíamos abordar conjuntamente con usted.

Estoy de acuerdo en que el capitalismo liberal globalista moderno ha perdido su utilidad relativa y ahora es totalmente perjudicial, primero para la naturaleza, al basarse en un consumo cada vez mayor, y segundo, debido al énfasis en el consumo sin fin, la transformación total de las personas en animales consumidores.

La búsqueda de beneficios y la revolución de la información están empezando a destruir al ser humano mismo. Necesitamos colaborar con pensadores de la Mayoría Mundial y con intelectuales progresistas de Occidente para empezar a diseñar un modelo alternativo de desarrollo e intentar implementarlo.

Creo que Rusia no es lo suficientemente activa en este sentido, y esta es nuestra debilidad. Le planteé esta cuestión a nuestro presidente cuando hablé con él en el Foro Económico de San Petersburgo el año pasado.

Sé que algo está en marcha, pero debemos trabajar juntos en ello. Esto debería involucrar no solo a las fuerzas de izquierda, sino también a políticos y científicos que sienten su responsabilidad por el futuro de la humanidad. El modelo actual de capitalismo está llevando a la humanidad a un callejón sin salida.

JV: ¿Qué papel desempeña Sudáfrica en la estrategia general de política exterior de Rusia? Además, ¿en qué medida influyen las consideraciones económicas, políticas y de seguridad en la relación de Rusia con Sudáfrica, y cómo prevé la evolución de esta relación en los próximos años?

SK: Vemos que nuestras relaciones con Sudáfrica están evolucionando positivamente; lo consideramos un socio prometedor. El volumen comercial está creciendo y los contactos humanos se están expandiendo. Nos mantenemos unidos en la mayoría de los asuntos políticos internacionales y construimos juntos los BRICS, así que la única opción es seguir adelante.

Quizás deberíamos prestar más atención al desarrollo de los lazos humanos, científicos y educativos. Sé que cada vez más estudiantes rusos estudian en Sudáfrica. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para atraer al mayor número posible de estudiantes de Sudáfrica y otros países africanos a estudiar en Rusia. Rusia es un país muy agradable para los africanos porque aquí no hay racismo.

Algunos pueden pensar así, por supuesto, pero en principio, el racismo es ajeno al carácter nacional ruso. Creo que nuestros amigos africanos se sentirán muy cómodos aquí, al igual que decenas de miles de estudiantes africanos que estudiaron en la entonces Unión Soviética y que ahora probablemente constituyen el núcleo de las relaciones amistosas que estamos construyendo con los países africanos.

JV: ¿Cómo evalúa la viabilidad a largo plazo de la alineación de Rusia con China y qué riesgos podría plantear esa asociación?

SK: Rusia y China son aliados informales. Nos complementamos de muchas maneras. China tiene un excedente de mano de obra y nosotros contamos con inmensos recursos. También compartimos una extensa frontera, y la buena relación que hemos forjado durante las últimas décadas ha mejorado enormemente nuestra seguridad a ambos lados de la frontera. Hemos reducido drásticamente el número de tropas en la frontera y China ha hecho lo mismo. Prácticamente no tiene grandes contingentes militares en el norte. Pero esto no es lo más importante.

Rusia y China cooperan estrechamente en el ámbito económico. Nosotros y nuestros amigos chinos también trabajamos en un futuro modelo de desarrollo internacional, que aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Finalmente, el hecho de que Rusia y China sean aliados de facto duplica el poder estratégico conjunto de cada país.

Es difícil imaginar cómo China habría resistido la presión de Estados Unidos y Occidente si no hubiera contado con el respaldo estratégico de Rusia. China y su poder económico nos han ayudado enormemente, nos están ayudando ahora y nos ayudarán en nuestra confrontación con Europa.

Los líderes rusos y chinos han mejorado las relaciones entre ambos países tras su deterioro irreflexivo entre las décadas de 1960 y 1980. Dios nos ayudó a castigar a nuestros vecinos occidentales, especialmente a los estadounidenses, con la locura. Al presionar simultáneamente a China y Rusia, han impulsado a los dos países amigos a una alianza, aumentando drásticamente el poder potencial de cada uno de nosotros por separado, así como nuestro poder combinado.

Huelga decir que existe un enorme desequilibrio entre Rusia y China en términos de poder económico. Esto genera cierta preocupación entre algunos de nuestros políticos y en la sociedad, pero no nos preocupa que este desequilibrio afecte nuestras relaciones ahora ni en el futuro próximo.

Pekín es muy cuidadoso con la migración laboral china a nuestro país. Hay muchos estudiantes y empresarios chinos aquí, pero prácticamente no hay trabajadores chinos.

Hace unos 15 años, realizamos una investigación especial y descubrimos que no había millones de chinos en Rusia, como Occidente había afirmado en un intento de sembrar la discordia entre nuestros países. De hecho, había menos que alemanes con pasaporte alemán. Hoy en día, por supuesto, no hay tantos alemanes, pero aún hay muy pocos chinos en nuestro país, e incluso me gustaría ver más aquí por su gastronomía. Pero tendremos que reflexionar seriamente sobre este desequilibrio a largo plazo.

Con este desequilibrio en mente, propusimos el concepto de la Gran Eurasia hace unos siete u ocho años. Al principio, nuestros amigos chinos se mostraron un poco recelosos de este concepto, pero ahora estamos construyendo juntos la Gran Asociación Euroasiática. Esta implica un sistema de cooperación, desarrollo y seguridad para toda Eurasia y, en algún momento, quizás incluso un sistema de seguridad o seguridad blanda en las áreas de alimentación, medicina, respuesta a desastres naturales y provocados por el hombre, y en el sector del transporte.

Pero este concepto tiene un significado aún más profundo. El concepto de la Gran Eurasia implica que China, líder indiscutible en Eurasia, se verá contrarrestada por otras grandes potencias emergentes que la acompañan, como Indonesia, luego India, Pakistán, Irán, Turquía y, finalmente, Rusia. Así, nadie temerá la hegemonía china.

Al principio, a nuestros amigos chinos les costó admitir que este tipo de contrapeso era necesario. Pero ahora comprenden que es mucho mejor para ellos ser los primeros entre iguales que una hegemonía que todos temen. Bueno, ya veremos qué sucede en los próximos 10 o 15 años.

Creo que nuestra política se dirige, por un lado, a prevenir el surgimiento de cualquier amenaza proveniente de China y, por otro, a fortalecer nuestra relación a todos los niveles posibles y convertirla en la columna vertebral de la Gran Eurasia. Naturalmente, esta columna vertebral, tarde o temprano, necesitará el tercer apoyo, India, y luego el cuarto y el quinto, es decir, Irán y los países árabes. Y entonces, el centro del mundo volverá a donde debe estar, a una Gran Eurasia grande y pacífica. Estoy muy feliz y orgulloso de haber acuñado este término.