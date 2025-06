NBD firma acuerdo de préstamo por 167 millones de dólares para financiar proyectos medioambientales en China

Shanghái, 7 jun (Xinhua) — El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del grupo BRICS anunció que firmó un acuerdo de préstamo sindicado por 1.200 millones de yuanes (167 millones de dólares) para apoyar proyectos ambientales en China.

El acuerdo, firmado el viernes conjuntamente con el Banco de China y Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd., tiene como objetivo financiar subproyectos de arrendamiento verde alineados con objetivos ambientales y compromisos climáticos de China, según el NBD.

A la luz del acuerdo, el banco del mecanismo contribuirá con más de 713,32 millones de yuanes y el Banco de China lo hará con otros 500 millones. Haitong Unitrust utilizará los fondos para adquirir y arrendar equipos para proyectos en áreas como el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos sólidos y la utilización de gases residuales metalúrgicos para la generación de energía.

Para promover un desarrollo regional equilibrado, los subproyectos elegibles se ubicarán fuera de las ciudades chinas del primer nivel, a saber, Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, canalizando la inversión hacia áreas menos desarrolladas.

«Esta iniciativa aborda la necesidad de resiliencia climática y protección del medio ambiente, y contribuye a aumentar la inversión en las regiones menos desarrolladas de China», dijo Vladimir Kazbekov, vicepresidente y director de operaciones del NBD.

Establecido en 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el NBD es un banco multilateral de desarrollo destinado a movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los BRICS, así como en otras economías de mercado emergentes y países en desarrollo.