Cafés panameños logran nuevo hito en subasta anual de cosechas especiales

Panamá, 8 jun (Xinhua) — La hacienda panameña La Esmeralda logró dos récords mundiales en la edición número 29 de la cata internacional «Best of Panama 2025» de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, llevada a cabo del 6 al 7 de junio en el país de América Central, confirmaron hoy domingo los organizadores.

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá detalló que la hacienda panameña de la familia Peterson obtuvo un récord de 98 puntos en la categoría de café Geisha Lavado y otro mundial con 97 en Geishas Naturales.

Esta finca obtuvo también el primer lugar en Varietales con 92 puntos, calificaciones sobre la base de 100 unidades.

La familia Peterson se coronó así como nuevo campeón de la Copa Panamá 2025 con 20 puntos, en un premio que se otorga al productor que más puntos acumula en la competencia.

«Estoy incrédula, porque tres primeros lugares nunca han pasado en el Best of Panamá. Nunca me lo esperé, estoy tan emocionada», dijo Rachel Peterson, representante de La Esmeralda.

«Primer lugar de Varietal con un Laurina de El Velo. Un primer lugar de Geisha Natural que es un récord y primer lugar de Geisha Lavado que es otro récord, así que más felices no podemos estar», agregó.

En tanto, el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, Ricardo Koyner, destacó la relevancia de que el país de América Central rompa récords del mundo.

Koyner recordó que en la final para Geishas Naturales, tres jueces calificaron el mejor lote con 100 puntos y en Geishas Lavados cinco dieron las 100 unidades al que rompe récord en puntajes a nivel mundial.

En la categoría Geishas Lavado, el segundo lugar fue para Helen Russell y Willem Boot, de la finca Sophia (96 puntos), mientras que en Geishas Naturales, el segundo sitio fue para la finca Los Cenizos (96 puntos).

En Varietales, el segundo lugar fue para Hunter Tedman, de la Finca Black Moon Farm (92 puntos) y el tercero lo lograron las hermanas Garrido de la finca Cantera (92 puntos).