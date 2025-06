Efectivos de la Guardia Nacional llegan a Los Ángeles en medio de manifestaciones

Washington, 8 Jun (Sputnik).- Unidades de la Guardia Nacional de EE.UU. empezaron a llegar este domingo a la ciudad de Los Ángeles (estado de California), donde desde hace varios días se producen manifestaciones a raíz de las redadas migratorias en la zona.

Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, anunció el sábado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado un memorándum que prevé el despliegue de 2.000 agentes de la Guardia Nacional en la zona, señalando que últimamente «turbas violentas» han atacado a efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como a agentes de las fuerzas del orden federales que llevaban a cabo operaciones básicas de deportación en la ciudad.

Según Leavitt, estas tareas son «esenciales» para detener y revertir «la invasión de criminales ilegales» en el país.

La Oficina del Comando Norte confirmó el comienzo del despliegue de elementos de la 79ª Brigada de Infantería de la Guardia Nacional de California en el área de Los Ángeles.

«Algunos ya se encuentran en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que se identifiquen y desplieguen las unidades», escribió el organismo en su cuenta de X.

Por su parte, el gobernador demócrata Gavin Newsom escribió en su cuenta de X que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, contempla el despliegue de fuerzas de la Marina en los Ángeles y cuestionó las medidas del Gobierno federal, con el mantiene un conflicto abierto.

Comentando la orden de Trump, Newsom denunció que esta medida es «deliberadamente incendiaria y no hará sino aumentar las tensiones». «Esta es una misión equivocada y erosionará la confianza pública», advirtió.

En medio de los disturbios, Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que si las autoridades locales no pueden manejar la situación, lo haría el Gobierno. «Si el gobernador Gavin Newscum, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todo el mundo sabe que no pueden, entonces el Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema, los disturbios y los saqueadores, de la forma en que debe resolverse», señaló.

Por su parte, el subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha tildado de «insurrección» las protestas que han estallado contra la expulsión de inmigrantes ilegales en Los Ángeles. «[Es] una insurrección contra las leyes y la soberanía de EE.UU. Se trata de una insurrección violenta», escribió este sábado en su cuenta de la red social X.

«Banderas extranjeras ondeando en ciudades estadounidenses para defender la invasión y desafiar la ley federal», añadió en referencia a un vídeo en el que se ve a manifestantes portando banderas de Palestina.

Este sábado, Los Ángeles ha sido escenario de otra jornada de disturbios derivados de los enfrentamientos de manifestantes con agentes de orden público, a lo que se suman actos de vandalismo y quemas de la bandera estadounidense.

Agentes de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra los manifestantes indignados por las redadas realizadas para capturar indocumentados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. (Sputnik)