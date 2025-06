Starlink de Musk podría poner en riesgo la seguridad nacional de EE.UU.

Washington, 8 Jun (Sputnik).- La compañía de telecomunicaciones Starlink del magnate estadounidense Elon Musk representa una amenaza para la seguridad nacional, escribió este sábado The Washington Post, citando a sus fuentes.

Quienes administran los sistemas de comunicaciones de la Casa Blanca no fueron informados de antemano cuando representantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE) fueron en febrero al tejado del adyacente Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower para instalar una terminal que conectaba a los usuarios del complejo con los satélites Starlink, contaron los informantes de WP.

A continuación, las personas al tanto del asunto explicaron que aquellos que administran los sistemas no podían monitorear dichas conexiones para evitar que información confidencial saliera del complejo o que los piratas informáticos ingresaran.

«Estábamos al tanto de las intenciones de DOGE de mejorar el acceso a Internet en el campus y no consideramos este asunto un incidente de seguridad ni una violación de seguridad», señaló el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Tradicionalmente, en la Casa Blanca, los teléfonos personales conectados a redes wifi para invitados requieren nombres y contraseñas que se rastrean y caducan al cabo de una semana, explicaron las fuentes.

Además, una de las personas detalló que las computadoras de trabajo están protegidas con programas de seguridad y que las interacciones del personal con el exterior se controlan minuciosamente, con el registro de los identificadores de los dispositivos y la hora de todas las transmisiones.

«Starlink no requiere nada. Permite transmitir datos sin ningún tipo de registro ni de seguimiento», dijo. «Los sistemas informáticos de la Casa Blanca tenían controles muy estrictos sobre el acceso a la red. Se debía estar conectado a una VPN de túnel completo en todo momento. Si no se está conectado a la VPN, los dispositivos proporcionados por la Casa Blanca no pueden conectarse al exterior», agregó.

«Con una conexión Starlink, los dispositivos de la Casa Blanca podrían salir de la red y salir a través de puertas de enlace. […] Esto ayudará a eludir la seguridad», añadió otra persona. (Sputnik)