Trump llama a arrestar al gobernador de California y este le responde

Washington, 9 Jun (Sputnik).- Donald Trump apoyó este lunes la amenaza de Tom Homan (el llamado ‘zar de la frontera’ y encargado de llevar a cabo las deportaciones masivas ordenadas por el presidente estadounidense) a arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, si pone alguna interferencia a los agentes de la Guardia Nacional en medio de las protestas violentas en Los Ángeles.

«Yo lo haría si fuera Tom», aseveró Trump, respondiendo a las preguntas de periodistas de si apoya a Homan en sus amenazas a Newsom. «Me gusta Gavin Newsom […] es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente», agregó.

Por su parte, el gobernador respondió a las afirmaciones del presidente calificándolas de «un paso inequívoco hacia el autoritarismo».

«El presidente de EE.UU. acaba de pedir el arresto de un gobernador en ejercicio. Este es un día que esperaba no ver nunca en EE.UU. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo», manifestó Newsom en una publicación en su cuenta de X.

Previamente en una entrevista para MSNBC, Newsom desafió a Homan a detenerlo. «Es un tipo rudo, ¿por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme […]. ¡Arréstenme! Acabemos con esto, chico rudo. Me importa un bledo, pero me importa esta comunidad […]. Siento ser tan claro, pero esa clase de palabrería es agotadora. Así que, Tom, arrésteme, ¡vamos!», insistió.

Protestas violentas

Las protestas empezaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración.

Las protestas, que duran ya varios días, están marcadas por incendios, ataques contra los uniformados y el uso de la fuerza contra los manifestantes. En las imágenes desde el lugar se observa cómo los participantes en los disturbios incendiaron numerosos vehículos, mientras también se reportan casos de saqueos.

Guerra civil

El presidente de EEUU, Donald Trump, negó este lunes su objetivo al desplegar a la Guardia Nacional en el estado de California sea desatar una guerra civil, como afirmó el gobernador Gavin Newsom.

«No quiero una guerra civil. Una guerra civil ocurriría si se la dejáramos a gente como él (Newson). Y me caía bien, ¿sabes?, siempre me llevé bien con él. Nunca tuve problemas con él, pero es extremadamente incompetente», declaró Trump a reporteros.

Al respecto, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, presentaron este lunes una demanda contra Trump, acusándolo de federalizar la Guardia Nacional estatal para reprimir las protestas.

El sábado, una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para identificar inmigrantes indocumentados en el centro de Los Ángeles desató protestas y choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

El domingo, 2.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la ciudad para reprimir las protestas, ante lo cual Newsom acusó a la administración Trump de avivar los disturbios y pidió revertir la decisión, que calificó de «ilegal».

En noviembre de 2024, Los Ángeles se declaró «ciudad santuario» lo que impide utilizar recursos locales para colaborar con las autoridades migratorias federales.

En medio de esta puja, la administración Trump canceló el viernes una transferencia de 125 millones de dólares destinada a la prevención de inundaciones en California.

Newsom, por su lado, aseguró que su estado podría llegar a negarse a pagar impuestos federales si la Casa Blanca ampliaba los recortes. (Sputnik)