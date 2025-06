Presidenta de México destaca reducción de flujos migratorios hacia EEUU

Ciudad de México, 10 jun (Sputnik).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó este martes la disminución de los flujos de población migrante de origen mexicano hacia EEUU, por la atención de su administración a las causas, en el marco de las redadas de extranjeros indocumentados en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California (sureste).

«La disminución de mexicanos que migran hacia EEUU de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de Bienestar y el aumento al salario mínimo», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

La mandataria indicó que la población mexicana que vive en el país vecino está integrada a la vida y la economía estadounidense.

«EEUU los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre (la migración), en muchos sentidos», prosiguió.

Acerca de las protestas y detenciones en Los Ángeles, Sheinbaum reafirmó su postura en defensa de los derechos de sus connacionales.

«Nuestra postura siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en EEUU, nuestro apoyo permanente, y el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino, atendiendo a una reforma migratoria integral», puntualizó

El planteamiento a Washington es que una reforma migratoria impulsada en el Congreso estadounidense «reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo, que son necesarios para la economía de EEUU, y deben ser reconocidos y apoyados».

Las detenciones de personas de origen mexicano disminuyeron 84 por ciento, y las de otras nacionalidades bajaron 70 por ciento en la frontera con EEUU, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el 20 de enero pasado su segundo mandato, según cifras de las autoridades migratorias estadounidenses.

Diálogo con Trump

Sheinbaum espera dialogar sobre seguridad, migración y comercio con Trump en el marco de la próxima cumbre del G-7 que se celebrará en Canadá, a la que asistirá cómo invitada, del 5 al 17 de junio.

«Queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos muy avanzado. Quedó muy claro que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada. Migración, que nosotros sí plantearíamos, no sólo que personas de otras nacionalidades no lleguen a EEUU, de manera integral y humanitaria, sino lo que significaría el reconocimiento de mexicanos», puntualizó.

Sheinbaum precisó que esos temas también serán abordados el miércoles en una visita del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, quien fue embajador en México en la administración anterior.

La mandataria dijo que no se han reportado nuevos casos de personas mexicanas detenidas, tras el arresto de 42 el fin de semana en California.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal reporta que las detenciones en la Operación Frontera Norte suman a más de 4.100 personas extranjeras, y que han sido interceptadas 3.426 armas de fuego.

Más de 100 personas fueron arrestadas durante las protestas contra redadas migratorias en Los Ángeles la noche del lunes a este martes, informó la alcaldesa de esa ciudad, Karen Bass.

Trump aseguró que su decisión de enviar tropas a California impidió que Los Ángeles ardiera en las protestas contra sus políticas migratorias. (Sputnik)