Responderemos con «gran fuerza» a protestas durante desfile militar, dice Trump

Nueva York, 10 jun (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a los manifestantes que deben mantenerse alejados del desfile militar planeado para el sábado en Washington, D. C., para conmemorar el 250° aniversario del ejército, y aseguró que cualquier manifestante que «odie a nuestro país» enfrentará «una gran fuerza».

Trump hizo los comentarios al visitar Fort Bragg en Carolina del Norte y tomar la palabra en un evento relacionado con la celebración, la cual culminará con el desfile que coincidirá con su cumpleaños número 79.

Trump vio al ejército estadounidense demostrar un ataque con misil, una incursión con helicóptero y un asalto a un edificio en Fort Bragg, el cual celebró el 250° aniversario de esta rama del ejército.

Fort Bragg, localizado cerca de Fayetteville, en Carolina del Norte, funge como el cuartel general del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Unidades altamente capacitadas como los Boinas Verdes y la 82.ª División Aerotransportada se encuentran en la base, indicó la Prensa Asociada.

En comentarios hechos desde la Oficina Oval antes de partir hacia Carolina del Norte, Trump dijo que los manifestantes que se congreguen durante el desfile militar enfrentarán «una gran fuerza», una sombría advertencia que no distingue entre manifestaciones pacíficas y enfrentamientos violentos, destacó The New York Times al respecto.

Trump alardeó del «fantástico día» que planeó antes de decir que todo manifestante será tratado con dureza.

«Para aquellas personas que deseen protestar, enfrentarán una gran fuerza. Y ni siquiera he oído sobre alguna protesta, pero saben, estas son personas que odian a nuestro país, pero enfrentarán una gran fuerza».

«Los comentarios de Trump se producen luego de que el presidente elogió durante varios minutos el despliegue por parte de su administración de la Guardia Nacional y los marines en respuesta a las protestas que estallaron durante el fin de semana en Los Ángeles contra las incursiones federales contra inmigrantes», añadió el informe.

Los episodios de agitación incluyen vehículos quemados, trozos de hormigón arrojados contra oficiales y robos en sitios como una tienda Apple, añadió. Los simpatizantes de las protestas de California que se oponen a las redadas contra los inmigrantes han afirmado que las protestas han sido en gran medida pacíficas, y que los episodios de violencia han sido amplificados por los aliados de Trump y su administración.