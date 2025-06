Secretaria de Seguridad de EE.UU. acusa a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

Washington, 10 Jun (Sputnik).- La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, condenó este martes los comentarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre las protestas que han sacudido Los Ángeles en los últimos días.

«Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso», declaró en una conferencia de prensa en el Despacho Oval junto al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Mientras hablaba sobre su rol de gobernadora de Dakota del Sur (2019-2025) durante otra ola de manifestaciones, ocurridas en 2020, Noem arremetió contra Sheinbaum.

«Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo. La gente puede protestar pacíficamente, pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en EE.UU.», afirmó.

Lo que dijo Sheinbaum

En la víspera la presidenta mexicana hizo «un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procesos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho».

El origen de las manifestaciones en la urbe situada al oeste de EE.UU. son las redadas a personas indocumentadas lanzadas por la actual Administración, que cuentan con el aval directo de Noem.

«No es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en EE.UU., sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá», aseguró Sheinbaum este martes.

Sheinbaum responde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la acusación que hizo en su contra la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien señaló a la gobernante de alentar protestas en Los Ángeles, California.

«La secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso», escribió la mandataria mexicana en X.

En su publicación añadió: «Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará«.

Junto a su mensaje, Sheinbaum publicó un video con declaraciones hechas el lunes, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, en referencia a estas manifestaciones: «No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones».

Por ello, en su reciente escrito reiteró que «siempre» han estado en contra de las manifestaciones violentas «y más ahora desde la alta responsabilidad» que representa.

Por otro lado, indicó que la posición de su gobierno «es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México».

