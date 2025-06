Fiscalía venezolana pide nueva orden de arresto contra Guaidó por corrupción en España

Caracas, 14 jun (Sputnik).- El Ministerio Público venezolano solicitó el viernes una nueva orden de arresto y alerta roja de Interpol contra el opositor Juan Guaidó por presuntos hechos de corrupción en España.

«Ante la gravedad de los hechos revelados, el fiscal general (Tarek William Saab) informó que ha designado a fiscales con competencia en materia exclusiva contra la corrupción, quienes adelantarán las actuaciones correspondientes a fin de solicitar inmediatamente ante los tribunales competentes orden de aprehensión contra Guaidó, así como la emisión de alerta roja internacional a través de Interpol, con el propósito de que sea puesto a la orden de la justicia venezolana», señala el Ministerio Público en un comunicado.

Al respecto, el organismo abrió una investigación penal contra el opositor luego de la difusión de audios recopilados por la Guardia Civil, en los que el exministro español (2020-2021) y exsecretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, presuntamente recibió una propuesta de su exasesor Koldo García para cobrar comisiones millonarias a través de una petrolera venezolana que estaría vinculada al entorno de Guaidó.

De acuerdo con el Ministerio Público, Guaidó habría ofrecido el pago de una comisión petrolera de 500.000 euros mensuales (577.596 dólares) por un período de tres años a altos cargos del Gobierno español a cambio de su reconocimiento como «presidente interino» de Venezuela.

«En este audio en el que participan altos funcionarios del Gobierno español y un exasesor ministerial, pone en evidencia la existencia de una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros, que pretendía negociar ilegítimamente el patrimonio público nacional, específicamente los ingresos derivados de la industria petrolera venezolana, bajo control de empresas operadas por agentes designados ilegalmente durante su criminal gobierno ficticio», señaló Saab.

Por su parte, el opositor acusó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de elegir «acercarse a Maduro», tras la difusión de los audios.

«Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima y por qué eligió acercase a Maduro. No le interesaba la democracia en Venezuela, lo que buscaban era un pelotazo, Y parece que con Delcy (Rodríguez-vicepresidenta venezolana) y la dictadura lo encontraron», señaló Guaidó en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Asimismo, la Fiscalía detalló que este nuevo caso se suma a los 29 expedientes que el Ministerio Público mantiene contra Guaidó por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros.

Sobre Guaidó pesan otras dos órdenes de arresto por el uso de recursos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y robo de 1.000 millones de dólares de una ayuda humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Guaido reside en EEUU desde abril de 2023 tras salir de Venezuela de forma clandestina.

En ese entonces, fue contratado como profesor visitante por la Universidad Internacional de la Florida (FIU), para dictar cursos sobre el «rescate la democracia y resistir una dictadura». (Sputnik)