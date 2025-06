Israel asegura haber asesinado a más de 20 comandantes iraníes

Tel Aviv, 14 Jun (Sputnik).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron este sábado que asesinaron a más de 20 comandantes iraníes en la serie de ataques contra la República Islámica iniciados la madrugada del viernes.

En el comunicado, las tropas del país hebreo anunciaron el asesinato del jefe de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Gholam-Reza Marhabi, y el comandante de la Red de Misiles Superficie-Superficie de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Mohammad Bagheri. Los dos comandantes fueron eliminados en una operación de aviones de combate israelíes, guiados por información precisa de la Dirección de Inteligencia de las FDI, indicó el Ejército.

Las FDI señalaron que Marhabi era «responsable de las evaluaciones situacionales de inteligencia para las Fuerzas Armadas iraníes y era considerado el oficial de inteligencia de mayor rango de Irán«, mientras que Bagheri «supervisaba la mayor parte de las capacidades de misiles superficie-superficie y de crucero de largo alcance de Irán».

Además, las FDI afirmaron que Bagheri fue asesinado junto al comandante de la Fuerza Aérea de los CGRI, Amir Ali Hajizadeh, y varios otros altos cargos en un cuartel general subterráneo en Teherán.

Anteriormente, las FDI anunciaron que mataron a nueve «científicos y expertos de alto nivel del proyecto nuclear iraní» en sus ataques contra Irán. En su comunicado, el Ejército israelí aseveró que los científicos en cuestión «impulsaban el programa de armas nucleares del régimen iraní».

«Todos los científicos y expertos eliminados actuaban como importantes centros de conocimiento en el proyecto nuclear iraní y poseían décadas de experiencia acumulada en el desarrollo de armas nucleares», se indica.

Israel: «Teherán ya no es inmune»

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Effie Defrin, afirmó que más de 70 aviones de combate participaron en los ataques nocturnos sobre Teherán, la capital iraní, asegurando que sus tropas tienen el control del espacio aéreo.

«Teherán ya no es inmune; la capital está expuesta a los ataques israelíes», declaró, citado por The Times of Israel.

Defrin reportó que cazas israelíes y drones volaron sobre la ciudad durante aproximadamente dos horas y media durante la operación.

«Decenas de aviones vuelan libremente sobre Teherán gracias al golpe inicial que eliminó la amenaza de los sistemas de defensa aérea iraníes», expresó.

El vocero reiteró que las acciones militares israelíes siguen en marcha.»Hemos atacado más de 150 objetivos hasta la fecha», afirmó, recordando que sus fuerzas buscan «eliminar la amenaza existencial, nuclear y de misiles» que, según él, representa la República Islámica.

En tanto, Irán asegura haber derribado dos cazas F-35 de fabricación estadounidense usados por las FDI para atacar su territorio, informa la agencia Tasnim.