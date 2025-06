Trump dice que ve imposible la paz con Irán si ese país obtiene armas nucleares

Washington, 14 jun (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la paz con Irán es imposible si Teherán obtiene las armas nucleares.

«Para quienes dicen querer la paz, no se puede hablar de paz si Irán tiene las armas nucleares. Toda esa gente maravillosa que no quiere hacer nada para detener a Irán, eso no es paz», declaró el mandatario en una entrevista con The Atlantic.

Trump añadió que el gobierno iraní aún desea un acuerdo, aunque no está seguro de si Teherán asistirá o no a las conversaciones previstas. También sugirió que el conflicto en la Franja de Gaza está llegando a su fin.

En la madrugada del viernes, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo ataques en diversas partes de Irán, incluida Teherán, dirigidos contra instalaciones militares y de enriquecimiento de uranio.

Las autoridades israelíes afirmaron que la operación León Naciente tiene por objetivo evitar una amenaza para la existencia del Estado judío, ya que, según informes militares y de inteligencia israelíes, Irán se ha acercado al «punto de no retorno» en el desarrollo de armas nucleares en un breve plazo de tiempo.

En los ataques fueron eliminados al menos 30 altos cargos militares iraníes y varios científicos nucleares, según medios internacionales y regionales.

Por su parte, los medios iraníes informaron de más de 90 muertos y más de 360 heridos en zonas residenciales de varias ciudades como resultado de ataques israelíes.

Por la noche del viernes y en la madrugada de este sábado, Irán realizó varias oleadas de ataques contra Israel en el marco de la operación Verdadera Promesa 3, en respuesta a las acciones de Tel Aviv. Según los últimos datos de los medios, los ataques iraníes dejaron al menos dos muertos y 70 heridos. (Sputnik)