Teherán: «Tenemos evidencias de que EE.UU. es un cómplice en la agresión israelí»

Estados Unidos es un cómplice en los ataques israelíes y debe asumir su responsabilidad, declaró este domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi.

Según el ministro, el ataque israelí no habría sido posible sin la ayuda de Washington, e Irán tiene pruebas documentales del apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región.

«Hemos recibido mensajes de diferentes canales de Estados Unidos durante los últimos dos días diciendo que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación».

«Tenemos pruebas fehacientes del apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región a las campañas de Israel. Hemos observado con atención y tenemos numerosas pruebas de cómo las fuerzas estadounidenses han ayudado al régimen», declaró. «Estados Unidos es cómplice de estas agresiones y debe asumir su responsabilidad.»

Añadió, además, que la evidencia más destacable son las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que «ha expresado explícitamente su apoyo en entrevistas y ha dicho explícitamente que habrá más pasos próximamente». Manifestó que Irán «continuará su legítima defensa con la fuerza».

Aragchi también dijo que los «mensajes privados no son suficientes» e instó a que EE.UU. «anuncie su posición exacta» y condene los ataques a las instalaciones nucleares.

El objetivo de la agresión israelí

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, explicó este domingo qué pretendía Israel con sus ataques contra Irán.

Araghchi indicó que el país hebreo quería socavar las negociaciones pacíficas entre Irán y EE.UU. sobre el programa nuclear de la nación persa. «Israel no quiere negociaciones, y la agresión contra Irán en medio de ellas demuestra la oposición del régimen israelí a cualquier negociación. Esto ha sucedido muchas veces en años anteriores», aseveró el canciller, recordando los intentos de Israel de perturbar las conversaciones anteriores, que terminaron con la suscripción del Plan Integral de Acción Conjunta en 2015.

Además, el jefe de la diplomacia iraní subrayó que este domingo debía celebrarse la siguiente ronda de negociaciones con EE.UU. en Mascate, Omán, y aseguró que Teherán «confía en el carácter pacífico de su programa nuclear» y quería seguir las negociaciones presentando su propuesta del nuevo acuerdo nuclear. «Celebramos cinco rondas de negociaciones y debíamos presentar nuestro plan en la sexta. La parte estadounidense nos había hecho algunas propuestas que nos resultaron inaceptables. Queríamos presentar otro plan y creemos que nuestra estrategia podría allanar el camino para un acuerdo», manifestó.

El canciller de la nación persa también se dirigió a la parte estadounidense, señalando que es necesario que Washington «exprese su postura precisa y condene el ataque a las instalaciones nucleares» para convencer a Teherán de que no participó en los ataques israelíes. «Lo que se ha hecho ahora es sabotear las negociaciones, y lamentamos que el Gobierno estadounidense haya accedido. En los últimos dos días, a través de diversos canales, hemos recibido mensajes de EE.UU. que indican que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación. Si hacen tal afirmación, sería bueno que lo dijeran claramente. Un mensaje privado no basta«, destacó.

El mundo condena los ataques de Israel