Nuevas tecnologías energéticas chinas impulsan desarrollo verde en África

Changsha, 16 jun (Xinhua) — La tecnología china en energía verde y las posibilidades de cooperación en este campo fue uno de los temas que más atención generó en la IV Exposición Económica y Comercial China-África, celebrada del 12 al 15 de junio en Changsha, capital de la provincia central china de Hunan.

Durante la exposición, se firmaron acuerdos de cooperación entre las empresas chinas y africanas en los sectores de energía fotovoltaica y vehículos eléctricos.

En la sala de exposiciones de energía verde, con marcada presencia de maquinaria agrícola, paneles solares y elegantes vehículos eléctricos, los representantes empresariales debatieron las posibles colaboraciones en este sector.

Soluciones de carga «EVS PLUS»

En el puesto de la marca de vehículos eléctricos de dos ruedas Yadea, las motocicletas ligeras eléctricas de color amarillo limón y verde oliva atrajeron a multitudes. Estos vehículos, con una longitud de 1,5 metros y una autonomía de 130 kilómetros, están específicamente diseñados para las condiciones de las carreteras de los países africanos.

«Adaptamos los diseños a las necesidades locales, como elevar el chasis para los reductores de velocidad de Kenia, a fin de garantizar la seguridad y la comodidad», afirmó Zhang Yi, director de Operaciones del Mercado de África Oriental y Sudáfrica de Yadea.

El entusiasmo por los vehículos eléctricos en África se debe a su ahorro en los costos energéticos y a la menor dependencia del combustible importado, algo que Zhang percibió en la respuesta positiva a las nuevas tiendas de Yadea en Etiopía y Marruecos.

Pero el compromiso de esta empresa va más allá de las ventas. «Ayudamos a nuestros clientes a mejorar los ecosistemas de vehículos eléctricos», añadió Zhang.

Yadea está ayudando a conectar los proveedores chinos de soluciones de carga e intercambio de baterías con los clientes en los países africanos que no cuentan con las infraestructuras eléctricas adecuadas. Esta colaboración facilita la integración de la infraestructura energética y los vehículos, ofreciendo soluciones de movilidad convenientes y ecológicas.

La necesidad de mejorar las cadenas de colaboración industrial fue reiterada por el empresario nigeriano Jubril Arogundade, durante uno de los foros de la exposición.

«Queremos energía verde para nuestros vehículos, no diésel», destacó, enfatizando la necesidad de contar con infraestructuras de carga de batería y de establecer alianzas con las empresas de energía verde para abordar este problema.

China ha enfatizado constantemente la importancia de la cooperación energética con los países africanos. Según el Plan de Acción de Beijing (2025-2027) del Foro de Cooperación China-África, el país asiático fomentará la inversión en los proyectos de energía renovable en toda África.

Asimismo, China y los países africanos promoverán el intercambio de experiencias, las mejores prácticas y soluciones innovadoras en la energía renovable.

Más allá de los diálogos estratégicos a nivel nacional, las empresas chinas impulsan activamente la colaboración entre China y África en materia de energía verde, apoyando los sistemas eléctricos sostenibles locales.

Alianzas energéticas pragmáticas

En el puesto de Yingchen New Energy Technology Co., Ltd. (YCSOLAR) destacaba un cartel con el lema «Ofreciendo soluciones de energía verde para todos los escenarios». Zhang Zixu, gerente de Desarrollo de Proyectos del Departamento de Negocios Internacionales de la compañía, presentó a los comerciantes africanos un sistema de microrred integrado de almacenamiento fotovoltaico y diésel.

Diseñado para abordar las deficiencias de acceso a la energía en las zonas remotas de África, este sistema integra tres componentes principales: los paneles solares para la generación diurna, el almacenamiento en las baterías para el uso nocturno y el respaldo de diésel para días nublados y lluviosos. Este sistema permite a los clientes afrontar el doble reto de una infraestructura de la red inestable y un suministro eléctrico errático.

En las afueras rurales de la ciudad de Kano, Nigeria, donde el suministro eléctrico diario suele ser insuficiente por al menos cuatro horas, YCSOLAR participó en electrificar una planta de procesamiento de sésamo. La instalación de la microrred permite ahora un funcionamiento diario de 22 horas, transformando la planta en un nuevo contribuyente a la economía local.

«La energía estable es la base de la industrialización», explicó Zhang, quien ha participado en varios proyectos que abastecen hogares, comercios, agroindustrias e incluso zonas de conservación de la vida silvestre en África, mediante estos sistemas fabricados a medida.

Este enfoque pragmático demuestra que las empresas chinas van más allá de la simple exportación de los equipos; ahora ofrecen soluciones energéticas a medida que se adaptan a las realidades de desarrollo de África.

«El liderazgo mundial de China en la innovación de la energía solar y los vehículos eléctricos, combinado con sus precios competitivos, hace que la colaboración entre China y África sea esencial para el acceso a la energía en el continente africano», declaró a Xinhua en el marco de la exposición Ademola Ogunbanjo, presidente de Oando Clean Energy en Nigeria.

Compartiendo experiencia en la gestión ambiental urbana

En Accra, la capital ghanesa, los vehículos de saneamiento de la empresa china de tecnología ambiental Infore Enviro operan silenciosamente antes del amanecer, transportando eficientemente los residuos por rutas predefinidas.

Zhang Hengsen, director de ventas del Departamento de Negocios Internacionales de Infore Enviro, se enorgullece de que la empresa haya contribuido a la modernización de la tecnología y el modelo operativo de saneamiento urbano local.

En las últimas dos décadas, el número de vehículos de Infore Enviro en Ghana ha aumentado de cien a casi mil, y la empresa se ha ganado la confianza de la población local gracias a su probada fiabilidad, su avanzada eficiencia de transporte y sus sistemas de limpieza inteligentes.

A medida que crece la población de Accra, las prioridades municipales han pasado de la adquisición de maquinaria al establecimiento de ecosistemas sostenibles de la gestión de los residuos.

Aprovechando su experiencia local, Infore Enviro diseñó un sistema a medida, considerando las limitaciones de las infraestructuras y los patrones demográficos de Accra, el cual incluye una red completa de recolección y transferencia de los residuos. El diseño abarca puntos de recolección mapeados, la logística programada y planificación operativa para las estaciones de procesamiento. Asimismo, se capacitó a un equipo local cualificado de técnicos y gestores para garantizar la estabilidad.

Las autoridades locales de saneamiento reportaron una clara mejora en los estándares de limpieza y la eficiencia operativa, mientras que los ciudadanos reconocieron la mejora del entorno urbano y las condiciones de vida más saludables. De esa forma, se ha consolidado también el intercambio de experiencia en la gestión ambiental.

«China está facilitando la transición verde de África al proporcionar productos asequibles, con una cooperación que se extiende más allá de las exportaciones de hardware para incluir la transferencia de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades locales, con el objetivo de permitir que el continente construya un desarrollo verde sostenible», expresó Xu Xiangping, jefe del Consejo de Promoción Económica y Comercial China-África.