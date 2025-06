Unilateralismo de EEUU es riesgo creciente para equilibrio comercial y económico global

México, 16 jun (Xinhua) — Las tendencias unilaterales y hegemónicas de la actual administración estadounidense representan un riesgo creciente para el equilibrio del comercio internacional y la estabilidad económica global, advirtió el académico mexicano Adalberto Santana.

En entrevista reciente con Xinhua, el integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo que la falta de coherencia interna en la política exterior de Estados Unidos y su insistencia en la confrontación, impiden construir un entorno de entendimiento internacional basado en el respeto y la cooperación.

«Las fricciones comerciales no representan una posición unificada de Estados Unidos. Hay sectores empresariales que en Estados Unidos no están de acuerdo con esa política, sectores políticos que tampoco lo están», explicó el experto, al referirse a las medidas arancelarias adoptadas por la actual administración de Washington.

Para Santana, estas políticas no reflejan un consenso nacional, sino intereses particulares impulsados por sectores vinculados al presidente Donald Trump y su visión de mantener la hegemonía estadounidense a toda costa.

«Es un problema del Gobierno de Trump con muchos países (…) es una contradicción del Gobierno estadounidense con distintos países de América Latina y del resto del mundo», afirmó.

Desde su perspectiva, el camino hacia una economía global más estable y predecible debe pasar por el diálogo y el respeto entre Estados soberanos, principios que han sido desafiados de manera constante por la postura unilateral de Washington.

«En el caso particular de la política del Gobierno de Trump (…) no encaja dentro del esquema de las relaciones internacionales, al no haber un total respeto a la no intervención», sostuvo el entrevistado.

Santana lamentó que muchas de las decisiones comerciales y diplomáticas tomadas en los últimos tiempos por la Casa Blanca, hayan respondido a una lógica de enfrentamiento más que de entendimiento.

«Esto ha sido criticado por distintos países, algunos más moderados y otros de mucho mayor enfrentamiento con esas políticas de la Casa Blanca», apuntó.

El investigador de la UNAM subrayó que este enfoque no solo entorpece las relaciones bilaterales con otros actores económicos de relevancia, sino que afecta el conjunto del comercio internacional.

«Lo ideal sería que hubiera relaciones de cooperación, de integración comercial a niveles de lo que en otro momento, por ejemplo, se han tenido entre las principales economías», reflexionó Santana, en referencia a relaciones comerciales históricas más equilibradas y constructivas.

El entrevistado reconoció que hoy en día, las decisiones que emanan de los círculos de poder estadounidenses distan de esa lógica de cooperación.

«Nos encontramos precisamente en un laberinto del cual no es fácil salir», advirtió el especialista, al tiempo que expresó escepticismo sobre los resultados de las consultas bilaterales en curso entre Estados Unidos y distintos países.

«No hay mucha garantía de confiarse en esas políticas comerciales de Trump, a menos que los sectores económicos estadounidenses no le hagan caso y sigan su propia dinámica», remarcó.

A pesar del panorama desafiante, el académico reiteró que una relación internacional basada en el respeto mutuo, la integración económica y el multilateralismo, es clave para asegurar una economía global equilibrada.

«El comercio internaciónal está dominando y los intercambios se dan entre las naciones, entre los sectores económicos», insistió el entrevistado, aunque reconoció que el actual paradigma global es «muy cambiante».

El investigador del CIALC añadió que las tensiones actuales no deben entenderse como un antagonismo inevitable, sino como el resultado de una política exterior estadounidense caracterizada por una «lógica de enfrentamiento» que rompe con los principios históricos de la cooperación multilateral.

«No se debe establecer una relación asimétrica entre los distintos países», advirtió el académico de la UNAM, al agregar que «solo una relación basada en la cooperación, la integración y el respeto puede ofrecer estabilidad a la economía global».