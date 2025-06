Ecuador rechaza proliferación de armas nucleares por fuera de OIEA, dice canciller

Quito, 17 jun (Sputnik).- La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo el martes que su país rechaza la proliferación de armas nucleares por fuera del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y aprobó sancionar a Irán por incumplir sus obligaciones al respecto.

«Ecuador siempre promulga la paz y la seguridad global (…) Sin embargo, nosotros no apoyamos la proliferación de armas nucleares fuera de lo que establece la OIEA y tampoco apoyamos el fortalecimiento de los grupos terroristas alrededor», señaló la funcionaria en entrevista con la emisora local Radio Armónica, al ser consultada sobre la posición de su país ante el conflicto entre Israel e Irán.

Asimismo, recordó que la semana pasada Ecuador votó a favor de sancionar a Irán «por el no cumplimiento de lo que se ha pedido, que es la no proliferación de armas nucleares, si no están bajo los estándares de autorización de la propia OIEA».

El 12 de junio, la Junta de la OIEA votó una resolución presentada por EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido, que condena un presunto incumplimiento del Gobierno iraní con los acuerdos previos para garantizar la verificación de la no desviación de material nuclear y cuestiona que Teherán cumpliera con sus obligaciones.

Posterior a ello inició el conflicto por parte de Israel, en defensa de su seguridad e intereses, según lo ha expresado el Gobierno de Tel Aviv, señaló Sommerfeld.

«Hay muchos países, como lo hemos visto el día de ayer, en el G7, que apoyan la defensa de sus intereses a Israel y también reconocen a Irán como un país desestabilizador de la paz global», señaló al ser consultada sobre si Ecuador respalda al Estado hebreo.

El Gobierno ecuatoriano se ha mostrado cercano a Israel, país con el cual ha establecido acuerdos en varios ámbitos.

En mayo pasado, el presidente Daniel Noboa se reunió en Tel Aviv con su homólogo, Isaac Herzog, y posteriormente con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El mandatario también expresó su expectativa de poder recibir a Netanyahu en Quito y afirmó que Ecuador e Israel «tienen los mismos enemigos». (Sputnik)