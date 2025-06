Inteligencia EEUU contradice a Israel sobre la inmediata amenaza nuclear iraní

Washington, 17 Jun (Sputnik).- La madrugada del 13 de junio, Israel lanzó ataques contra las instalaciones militares de Irán, asegurando que su «ataque preventivo» tenía como objetivo el programa nuclear iraní y sugiriendo que el país persa se estaba acercando rápidamente a un punto de no retorno en su intento de obtener armas nucleares.

Sin embargo, la inteligencia estadounidense en sus evaluaciones concluye que Teherán no está buscando activamente el desarrollo de un arma nuclear y que podría tardar unos tres años en hacerlo, según cuatro personas familiarizadas con el asunto, citadas por CNN.

En este sentido, una de las fuentes, un funcionario estadounidense, señala que, de acuerdo con los informes, Israel podría haber retrasado el programa nuclear iraní por algunos meses, y que, a pesar de que se han causado daños significativos en las instalaciones en Natanz, la planta de Fordo, otro centro de enriquecimiento de uranio, permanece intacta.

Además, los expertos consideran que el país hebreo no puede afectar esta instalación sin ayuda militar de EE.UU. Lo que, según el informe, plantea un dilema clave para la Administración Trump, que está luchando para no verse envuelta en el complejo conflicto de Oriente Medio.

«Eso es algo que Estados Unidos puede eliminar. Es algo que a los israelíes les resultará muy difícil. Si esto termina con Fordo intacto, el problema podría ser aún peor», dijo Brett McGurk, exdiplomático de alto rango en Oriente Medio durante las gestiones de Trump y Biden.

«En este momento no estamos involucrados»

Por su parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una de las principales instituciones internacionales de control, informó la semana pasada que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido como para potencialmente fabricar nueve bombas nucleares, pero el verdadero desafío es desarrollar un sistema de entrega que funcione, lo que podría llevar mucho más tiempo.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha aseverado que no quiere involucrar a su país en el conflicto, sin embargo, también ha comentado que espera que el mencionado programa nuclear «sea eliminado mucho antes de eso».

«No estamos involucrados. Es posible que nos involucremos. Pero en este momento no estamos involucrados», declaró Trump a ABC News el domingo.

El propio EE.UU. hace solo dos meses aseveró que consideraba que Irán no se encontraba desarrollando armas nucleares. «La comunidad de inteligencia sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jameneí no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003», dijo la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, el 25 de marzo. (Sputnik)