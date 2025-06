Trump dice tramar algo «mucho más importante» que un alto el fuego entre Israel e Irán

Washington, 17 jun (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber adelantado su regreso a Washington desde la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, por algo «mucho más importante» que un alto el fuego entre Israel e Irán.

«El presidente francés, Emmanuel Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán. ¡Incorrecto! No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante. A propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca», publicó Trump en la plataforma de comunicaciones Truth Social.

El lunes, el presidente Trump ordenó al Consejo de Seguridad Nacional que estuviera listo para reunirse en la sala de crisis de la Casa Blanca a su regreso a Washington desde Canadá, según el canal Fox News.

Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que Trump abandonaría la cumbre del G7 en Canadá antes de lo previsto debido a la situación en Oriente Medio. (Sputnik)