Trump: «Sabemos exactamente dónde se esconde el líder supremo de Irán, es un blanco fácil»

Washington, 17 Jun (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que saben dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, asegurando que «es un blanco fácil», en un mensaje publicado este martes en su cuenta de Truth Social.

«Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención!», reza el texto. «¡Rendición incondicional!», añadió el mandatario en una publicación posterior.

Rechazo internacional