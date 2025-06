El peronismo sale a las calles en apoyo a Cristina Kirchner tras condena a prisión

Buenos Aires, 18 Jun (Sputnik).- Miles de personas se manifestaron en la emblemática Plaza de Mayo para protestar contra la condena a seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta, impedida de volver a ocupar cargos públicos.

«Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino», dijo Kirchner a sus seguidores en un mensaje grabado.

La Plaza de Mayo volvió a ser epicentro de una movilización masiva en Argentina. El peronismo dijo presente y congregó a miles de personas en el centro de Buenos Aires para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la expresidenta comenzara a cumplir una condena de seis años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La manifestación fue convocada por el Partido Justicialista bajo la consigna de «repudio a la proscripción» y tuvo el respaldo de gobernadores, intendentes, organizaciones sociales y parte de la militancia sindical.

Aunque la marcha fue originalmente concebida para acompañar a la líder a los tribunales federales a donde iba a entregarse, la decisión de la Justicia de notificar el arresto domiciliario un día antes transformó la convocatoria en un acto simbólico frente a la plaza más cargada de historia política del país.

El clima fue firme pero también festivo. «Estamos acá para protestar contra un fallo arbitrario, típico del lawfare», dijo a Sputnik Oscar, abogado y militante peronista. «Esto es lo que buscaban los medios dominantes: proscribir a Cristina y dejarla afuera de las elecciones. Ahora tenemos que caminar todos juntos», añadió.

Las principales avenidas del centro estaban cortadas al tránsito, pero la policía se mantuvo en los márgenes, sin hacer uso del «protocolo antipiquetes» dispuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Pancartas con la frase «si no te dejan elegir, no es democracia» se multiplicaban entre los asistentes, mientras los altoparlantes comenzaban a transmitir el mensaje grabado de la propia Kirchner: «pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados son ellos, no nosotros».

La exmandataria decidió arengar a su militancia con una frase convertida en mantra del peronismo desde su salida de la presidencia en 2015: «vamos a volver». La escena se cerró con una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, emblemática banda de rock argentino, con un título elocuente: «todo preso es político».

Por fuera de las tradicionales columnas partidarias y sindicales, la Plaza de Mayo estuvo colmada de autoconvocados.

Marcela, docente, explicó por qué decidió movilizarse: «es necesario hacer saber al poder que el pueblo argentino no está de acuerdo con la condena. Es una gran injusticia», denunció ante el micrófono de Sputnik. A su lado, Daniel, delegado gremial, completó: «estamos acá para cuidar nuestros derechos y que nos dejen elegir sin proscripciones. Esto nos da fuerza para seguir adelante».

La condena a Kirchner por corrupción, ratificada por la Corte Suprema de Justicia hace apenas una semana, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En este contexto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que visitará a la exmandataria durante la primera semana de julio. La noticia fue celebrada por los presentes en la plaza.

«Es una gran noticia que haya apoyo de otros líderes, sobre todo de alguien tan importante como Lula, que sabe lo que es ser condenado injustamente», celebró Marcela.

Pese a los esfuerzos por mostrar unidad, no todos los actores sociales identificados con el peronismo dijeron presente. Por caso, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no marchar de manera orgánica, aunque emitió un comunicado de respaldo y dio libertad de acción a los gremios que la integran. Desde las columnas de izquierda brotaron eslóganes más combativos hacia el Gobierno y la denominada «burocracia sindical».

Antes de dispersarse, la multitud entonó el himno nacional argentino, aludiendo al mentado carácter transversal del reclamo. «Acá no estamos para defender a una dirigente sino a toda la democracia», destacó Julián, estudiante de la Universidad de Buenos Aires y militante juvenil. (Sputnik)