Científicos uruguayos apuestan a innovadora molécula para luchar contra la obesidad

Montevideo, 20 jun (Sputnik).- En la búsqueda por una solución a la inflamación crónica vinculada a la obesidad y la diabetes, un grupo de científicos uruguayos desarrolló una prometedora molécula para la pérdida de peso en humanos mediante termogénesis, en el primer fármaco sudamericano de su tipo.

«Es el primer caso de una molécula en Sudamérica que logra recorrer todo este camino, desde diseñada, probada, y finalmente llegar a fases clínicas, por lo cual también, digamos, es un motivo de orgullo para nosotros», comentó a la Agencia Sputnik Carlos Escande, cofundador de la empresa biotecnológica Eolo Pharma, que desarrolló el medicamento.

El científico destacó que el éxito de este ensayo demuestra que se pueden realizar este tipo de iniciativas desde Sudamérica.

«Para nosotros es muy importante contribuir, no solo que ojalá que esto algún día se convierta en un medicamento, sino también de poder generar estructuras desde el Cono Sur que valoricen ese conocimiento, que permitan que no solo seamos tomadores de precios, sino que también podamos construir nuestra propia soberanía en torno también a estas cosas», afirmó.

Los investigadores publicaron esta semana en la revista científica Nature Metabolism los resultados del primer ensayo clínico del fármaco en humanos, realizado durante 15 días a una muestra de 44 voluntarios en Australia.

A diferencia de los medicamentos contra la obesidad que se utilizan actualmente en el mercado, como el popular Ozempic y similares, que suprimen el apetito, el fármaco creado por los científicos uruguayos, llamado SANA, induce la termogénesis.

«Este fármaco lo que hace es tener una acción a nivel periférica, funciona, por lo menos es lo que pensamos nosotros, a nivel de la grasa, de tejido adiposo, activando un proceso que tenemos todos los mamíferos, que se llama termogénesis, que es la producción de calor a partir del exceso de energía», explicó Escande, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo.

Hace casi diez años, Escande, junto al médico, bioquímico y director ejecutivo del instituto Carlos Batthyány, Virginia López, una química orgánica, y Pía Garat, ingeniera en biotecnología y ahora CEO de la compañía, fundaron la empresa convencidos de que tenían una tecnología que podía ser eficaz para el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas.

«Empezamos a diseñar fármacos y empezamos a probarlos (…) Estábamos diseñando fármacos para intentar atacar un proceso de inflamación crónica que ocurría durante la obesidad y que está vinculado al desarrollo de diabetes, pero nos encontramos que uno de ellos no solo protegía contra ese efecto inflamatorio, sino que además protegía contra la obesidad en sí misma», comentó el científico.

Resultados prometedores

Tras ese hallazgo inesperado, los científicos patentaron la molécula y empezaron a investigar el mecanismo de acción sobre cómo protegía contra la obesidad.

«Ahí comenzamos a recorrer un camino en paralelo entre investigación básica, que ya veníamos haciendo en el laboratorio, y al mismo tiempo hacer un desarrollo tecnológico donde empezamos a perseguir el sueño de poder finalmente llegar a pacientes», contó Escande.

Ese período llevó aproximadamente seis años y dio paso al primer ensayo clínico de fase 1 en seres humanos.

«Nos dio muy bien en torno a seguridad y tolerabilidad del fármaco, y obtuvimos algunos resultados auspiciosos, aunque preliminares, en relación a alguna posible eficacia», añadió el científico.

En la actualidad existen varios fármacos concebidos para la diabetes, que se utilizan para bajar de peso como Ozempic, Wegovy y Semaglix, cuyo compuesto principal, la semaglutida, reduce el apetito aunque tiene varios efectos secundarios.

«Esta molécula lo que hace es engañar al tejido adiposo y decirle que necesitamos producir calor, que es un mecanismo que tenemos, que se activa cuando, por ejemplo, salimos y no tenemos suficiente ropa y entonces tenemos una diferencia de temperatura, y eso hace que nuestro cuerpo empiece a producir calor», explicó Escande.

Así, de alguna forma, quemar energía en forma de calor hace que se consuma grasa y se pierda peso, agregó.

Además, durante el período del ensayo no se registraron efectos secundarios importantes, como ocurre en algunos casos con los otros fármacos.

«Lo que obtuvimos es que no hay efectos adversos en la fase 1, que es lo que permite seguir adelante. Por ahora es todo lo que sabemos», dijo.

Los pacientes mostraron una pérdida de peso de un 3 por ciento en 15 días con una administración oral, similar a lo registrado con otros medicamentos que se administran con una inyección subcutánea.

Los voluntarios recibieron dos dosis diarias, es decir, cada 12 horas, en este ensayo clínico, pero los investigadores aún trabajan en la formulación para que se tome una sola vez por día, explicó Escande.

El futuro

En la siguiente etapa del estudio, la Fase 2, con más participantes y por un tiempo más prolongado, podría definirse si será una única dosis o no y si deberá ir cambiando, como sucede con el Ozempic.

«Nosotros no llegamos a eso todavía, ese camino todavía tenemos que recorrerlo. No me animo a decir que una única dosis va a ser efectiva, eso se verá con los pasos que siguen en la investigación clínica que vamos a seguir llevando adelante», explicó.

La Fase 2 también se hará en el extranjero, y aunque la locación todavía no está definida, podría llevarse a cabo en Sudamérica y podría comenzar en noviembre o diciembre de este año.

«Todavía no podemos hablar con seguridad sobre tiempos, pero nuestro deseo es tratar de terminar para mitad del año que viene, pero eso no va a depender necesariamente de nosotros», dijo el científico.

El fármaco fue probado antes en ratones, ratas y minipigs (una raza de cerdos más pequeños) para lograr la autorización de utilizarlo con seres humanos.

Al término de la próxima etapa podrá realizarse la fase 3 del estudio, que requiere una estructura mayor ya que son los llamados ensayos multicentro, que se llevan a cabo en diferentes países con un número muy grande de pacientes.

Su realización dependerá más de una cuestión empresarial, por los costos e infraestructura, que con la voluntad de los investigadores de llevarlo adelante.

Los científicos ya están trabajando la idea de un diseño de fase 3 lo antes posible, dijo Escande.

Si los datos al finalizar el fase 3 son sólidos, explicó, se podrá pedir autorización a las agencias regulatorias de los países para comercializarlo.

«Nosotros por supuesto que queremos impulsarlo lo antes posible, pero lo que sí sabemos es que no va a ocurrir ni en 2025 ni en 2026. Habrá que ver en función de cómo se vayan desarrollando las cosas, es un poco temprano todavía como para aventurar tiempo final», afirmó.

Escande añadió que no buscan competir con los medicamentos actuales, sino ser un mecanismo alternativo o complementario para el tratamiento de la obesidad.

«De hecho tenemos algunos datos no publicados que sugieren que la combinación de ambas drogas, de nuestra droga con, por ejemplo, el Ozempic, puede tener un efecto sinérgico en modelos animales, aquí no estoy hablando de pacientes, pero sí en modelos animales, donde la combinación permite bajar las dosis efectivas de ambas drogas», explicó.

Esto permitiría, por ejemplo, disminuir los efectos adversos que puedan presentar cualquiera de los dos medicamentos.

«No necesariamente hay que romper todo lo que ya está para uno posicionarse, sino puede llegar a ser una terapia complementaria, una terapia tratativa», añadió.

Varios países, como Argentina, Brasil y Paraguay, han lanzado medicamentos inyectables contra la diabetes y la obesidad, similares al Ozempic, y con costos más accesibles para la población.

Este año, Novo Nordisk, la farmacéutica que produce Ozempic y Wegovy, entre otros medicamentos, anunció que invertirá más de 1.000 millones de dólares para expandir su producción en Brasil. (Sputnik)