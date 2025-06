Xi dice que alto al fuego es prioridad urgente en Medio Oriente

Beijing, 19 jun (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, dijo hoy jueves que el alto al fuego es una prioridad urgente en Medio Oriente.

Xi hizo estas declaraciones durante su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante la llamada, los dos líderes intercambiaron opiniones sobre la situación en Medio Oriente.

Xi expuso los principios y la posición de China, y afirmó que la situación actual en Medio Oriente es muy peligrosa, lo que demuestra aún más que el mundo está entrando en un nuevo período de turbulencias y transformaciones.

Si el conflicto sigue agravándose, no solo las partes directamente involucradas sufrirán mayores pérdidas, sino que también los países de toda la región se verán gravemente afectados, agregó Xi.

Indicó que el uso de la fuerza no es la manera adecuada de resolver las disputas internacionales y solo sirve para profundizar el odio y la confrontación.

Las partes implicadas en el conflicto, especialmente Israel, deben detener las operaciones militares lo antes posible para evitar una espiral de escalada y evitar firmemente que la guerra se extienda más allá de la región, expresó Xi.

También dijo que la máxima prioridad debe ser garantizar la seguridad de los civiles y añadió que la línea roja de proteger a los civiles en los conflictos armados no debe cruzarse en ningún momento, y que el uso indiscriminado de la fuerza es inaceptable.

Pidió a las partes en conflicto que acaten estrictamente el derecho internacional y eviten dañar a civiles inocentes y faciliten la evacuación segura de los ciudadanos de terceros países.

El diálogo y las negociaciones son la vía fundamental para salir de la crisis, señaló Xi, y agregó que la comunicación y el diálogo son las vías adecuadas para lograr una paz duradera.

Xi instó a las partes correspondientes a apoyar firmemente una solución política a la cuestión nuclear iraní y a volver a encauzar el asunto hacia la vía de la solución política mediante el diálogo y la negociación.

Los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr la paz son indispensables, mencionó Xi, y añadió que sin estabilidad en Medio Oriente difícilmente puede haber paz en el mundo.

El conflicto entre Israel e Irán ha provocado una repentina escalada de tensiones en Medio Oriente y ha afectado gravemente la seguridad mundial, afirmó Xi.

La comunidad internacional, en especial los grandes países que tienen una influencia especial sobre las partes en conflicto, debe hacer esfuerzos para distender la situación, y no lo contrario, indicó, y pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que desempeñe un papel más importante al respecto.

Xi subrayó que China está dispuesta a seguir mejorando la comunicación y la coordinación con todas las partes, aunar esfuerzos, defender la justicia y desempeñar un papel constructivo en el restablecimiento de la paz en Medio Oriente.

Por su parte, Putin dio a conocer la opinión de Rusia sobre la situación actual en Medio Oriente y afirmó que el ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán es sumamente peligroso.

La escalada del conflicto no beneficia a nadie, indicó el presidente ruso, y señaló que la cuestión nuclear iraní debe resolverse mediante el diálogo y la negociación.

También aseveró que ambas partes del conflicto deben garantizar la seguridad de los ciudadanos de terceros países, y añadió que como la situación actual está evolucionando rápidamente, Rusia está dispuesta a mantener una comunicación estrecha con China y a realizar esfuerzos conjuntos activos para calmar la situación, con el fin de salvaguardar la paz y la estabilidad regionales.

Los dos jefes de Estado elogiaron la confianza política mutua y la coordinación estratégica de alto nivel entre China y Rusia, y acordaron mantener estrechos intercambios de alto nivel, impulsar la cooperación en diversos ámbitos y profundizar el desarrollo de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia.