Educadores mantienen huelga indefinida en Panamá

Ciudad de Panamá, 21 jun (Prensa Latina) Iniciada el pasado 23 de abril, gremios docentes de Panamá confirmaron hoy que mantendrán una huelga indefinida en rechazo a la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social(CSS).

De acuerdo con un comunicado del Frente de Acción Magisterial (FAM) el próximo lunes 23 de junio- comienzo del segundo trimestre-no acudirán a las aulas y señalaron que cualquier llamado al respecto del Ministerio de Educación se trata de una provocación y negación de la realidad que vive el país.

El coordinador del FAM, Alberto Díaz, precisó que no existen condiciones morales, éticas, ni humanas para volver a los planteles públicos en un momento e que el Estado, en lugar de escuchar al pueblo, responde con represión brutal, arrestos arbitrarios, criminalización de la protesta y amenazas a miles de trabajadores del sector.

Díaz indicó que volver a clases bajo estas circunstancias sería traicionar la lucha que sostienen en las calles hace dos meses.

Además señaló que sería legitimar una ley impuesta de espaldas al soberano, que condena a las futuras generaciones a la privatización de la seguridad social y la liquidación del sistema solidario.

El líder de la FAM sostuvo que “mientras haya docentes perseguidos, pueblos reprimidos y una ley injusta como la Ley 462 impuesta por la fuerza, no volveremos. Enseñar no es obedecer órdenes injustas. Educar no es callar ante el abuso”, remarcó.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, indicó para salir de la crisis el diálogo es la vía y así lo han manifestado, pero la única postura que ha sostenido el Gobierno es negarse a revisar la norma sobre pensiones.

Además, enfatizó que esta lucha no es solo de los docentes, sino que cuenta con el respaldo de padres de familia, estudiantes y movimientos sociales.