«Habrá paz o habrá tragedia»: Trump amenaza a Irán con nuevos ataques si no hacen la paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha dirigido a la nación tras el bombardeo que su país efectuó en Irán contra tres instalaciones nucleares.

«Los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hacen, el ataque futuro será mucho mayor y mucho más fácil», aseveró el presidente.

Además, Trump agradeció al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a las Fuerzas Armadas de EE.UU.

«Hemos trabajado en equipo [con Netanyahu], quizá como ningún equipo lo había hecho antes. [..] Quiero dar las gracias a los militares israelíes por el maravilloso trabajo que han realizado y, lo que es más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que esta noche han pilotado esas magníficas máquinas y a todos los militares de EE.UU. por una operación como no se había visto en el mundo en muchas décadas», sostuvo.

En paralelo, enfatizó que «esto no puede continuar», ya que «habrá paz o habrá tragedia» para Irán, algo «mucho mayor» de lo que se ha visto en los últimos días.

«Recuerden que quedan muchos objetivos. El de esta noche era el más difícil de todos con diferencia y quizás el más letal. Pero si la paz no llega rápidamente, iremos a por esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos», subrayó, añadiendo que «no hay ejército en el mundo que haya podido hacer» lo que ha hecho el estadounidense. «Nunca ha habido un ejército que pudiera hacer lo que ha ocurrido hace un momento», reiteró.

«Dios bendiga a Oriente Medio, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a Estados Unidos», finalizó Trump su discurso.

Trump anunció este sábado que la Fuerza Aérea del país norteamericano completó un «exitoso ataque» contra tres instalaciones nucleares en Irán.

El mandatario precisó que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra los sitios nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

«Hemos completado nuestro exitoso ataque a tres sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, Fordo», detalló Trump.

«Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. No hay otro Ejército en el mundo que podría haber hecho esto. ¡Ha llegado la hora de la paz!», finalizó su mensaje.

Autoridades iraníes confirmaron que las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo han sido objeto de ataques aéreos.

No obstante, se informó de que todo el uranio enriquecido ha sido retirado con antelación de las instalaciones nucleares iraníes, incluida la de Fordo, por lo que no hay riesgo de una subida de niveles de radiación a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

Irán confirma bombardeos a sus instalaciones nucleares

Las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo han sido objeto de ataques aéreos, reportan medios del país persa.

De acuerdo con un alto funcionario de Asuntos Políticos y Seguridad de la Gobernación de Qom, en cuyas proximidades se encuentra la instalación de Fordo, «hace unas horas, después de que se activaran las defensas aéreas en Qom y se identificaran objetivos hostiles, parte del sitio nuclear de Fordo fue objeto de ataques aéreos hostiles».

A su vez, Akbar Salehi, subdirector de seguridad de la gobernación de Isfahán, informó que «hace una hora las defensas aéreas comenzaron a operar en Isfahán y Kashan para contrarrestar objetivos hostiles», añadiendo que también se escucharon varias explosiones en Natanz. El subjefe agregó que fueron testigos de ataques cerca de los sitios nucleares de Isfahán y Natanz.

Mientras, desde la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) reportaron que todo el uranio enriquecido ha sido retirado con antelación de las instalaciones nucleares iraníes, incluida la de Fordo, por lo que no hay riesgo de una subida de niveles de radiación a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

Según un alto funcionario, Hassan Abedini, las tres instalaciones de Frodo, Natanz e Isfahán fueron evacuadas «hace algún tiempo», y no había materiales capaces de provocar emisiones radiactivas en las tres instalaciones nucleares bombardeadas.

Estas afirmaciones han sido confirmadas también por Mehdi Mohammadi, asesor estratégico del presidente del Parlamento, quien aseveró que los sitios nucleares fueron evacuados hace tiempo y las instalaciones no sufrieron daños irreversibles.

«Desde el punto de vista de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. Irán lleva varias noches esperando un ataque contra Fordo. El sitio ha sido evacuado desde hace tiempo y no ha sufrido daños irreparables en el ataque. Hay dos cosas seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear, y segundo, esta vez el jugador apostador perderá«, aseveró el político.

Desde la agencia Mehr informaron que en la ofensiva han resultado dañadas la entrada y la salida de la instalación de Fordo.

Morteza Heydari, portavoz de la Sede de Gestión de Crisis de la provincia de Qom, dijo que en la zona «reina una paz completa». «Instamos a la querida gente de la provincia a no prestar atención a los rumores y recibir noticias de fuentes oficiales», sostuvo.

Bombarderos y misiles EEUU

La Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó varios bombarderos B-2 en sus ataques contra instalaciones nucleares de Irán esta madrugada, informa Reuters citando a un funcionario gubernamental.

EE.UU. arrojó 6 «enormes bombas antibúnker» a la instalación nuclear de Fordo y lanzó 30 misiles Tomahawk desde submarinos a los objetivos de Isfahán y Natanz, informó Fox News citando al presidente Trump.

Netanyahu agradecido

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar instalaciones nucleares de Irán, al precisar que EEUU ahora es «insuperable».

«Felicitaciones al presidente Donald Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán (…) cambiará la historia. Israel hizo cosas realmente asombrosas en la operación ‘Pueblo como un León’, pero EEUU fue realmente insuperable en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán», dijo Netanyahu en su discurso a la nación.

Según el primer ministro, EEUU «hizo lo que ningún otro país del mundo es capaz de hacer».

Poco después, Netanyahu se dirigió a la nación por segunda vez e informó haber cumplido su promesa de destruir las instalaciones nucleares de Irán.

«Les prometí desde el principio de la operación que las instalaciones nucleares de Irán serán destruidas de una forma u otra. Esa promesa se ha cumplido. Hace algún tiempo, en plena coordinación entre el presidente Trump y yo, y en plena coordinación operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense, EEUU atacó tres instalaciones nucleares iraníes», precisó.

Netanyahu señaló que EEUU continuó con mayor intensidad los ataques de la Fuerza Aérea israelí contra el programa nuclear de Irán, lo que, según él, amenaza la existencia del Estado judío y pone en peligro al mundo entero. (Sputnik)