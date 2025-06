Exvicepresidente de Ecuador ratifica inocencia en presunto delito de peculado

Quito, 22 jun (Sputnik).- El exvicepresidente de Ecuador de 2013 a 2018 Jorge Glas ratificó este domingo su inocencia en el delito de presunto peculado que se le imputa por el denominado «Caso Reconstrucción de Manabí» y reveló que le propusieron ser «cooperador eficaz», con lo cual podría ganar una reducción de la pena a la que podría ser sancionado, con hasta 13 años de cárcel.

«Yo no administré un solo dólar y, si no lo hice, ¿cómo me pueden procesar por peculado?», señaló Glas en la quinta jornada de la audiencia penal en su contra, según reseñó el diario local El Universo.

De acuerdo con la versión digital del periódico, Glas afirmó que no puede «asumir la responsabilidad de lo que otro ha hecho».

«Me ofrecieron ser cooperador eficaz, pero no puedo asumir la responsabilidad de lo que otro ha hecho. Yo no puedo mentir», aseveró el exvicemandatario, quien ejerció el cargo durante el segundo mandato del presidente Rafael Correa (2007-2017) y los primeros meses del gobierno de su sucesor Lenín Moreno (2017-2021).

La intervención de Glas ante el tribunal se prolongó por casi dos horas, lapso en el que ratificó que no manejó dinero ni asignó contratos desde el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en la provincia de Manabí (noroccidente), afectada por el terremoto de 2016.

Cuestionó que en este caso solo están procesados él y su correligionario Carlos Bernal, secretario de dicho Comité, ambos integrantes en ese momento del movimiento político fundado por el expresidente Correa.

Apuntó que los ministros de cada sector fueron quienes decidieron las obras a priorizar, los funcionarios contratantes y las empresas contratistas.

«Señores magistrados, me estoy jugando la vida. La Fiscalía pretende encarcelarme 13 años por hacer mi trabajo. Soy un perseguido político y pido a ustedes que vean mi realidad y juzguen apegados a derecho. (…) Solo pido justicia, no pido más», aseveró en su defensa.

Glas permanece en prisión preventiva desde abril de 2024, en la cárcel de máxima seguridad llamada «La Roca» (en el suroeste del país).

En esa fecha fue sacado por la fuerza pública del interior de la embajada de México en Quito, cuyo Gobierno le había concedido el asilo político.

Con anterioridad, el exfuncionario cumplió más de seis años de una pena acumulada por dos procesos por presunta corrupción y pudo salir de la cárcel mediante el régimen de pre-libertad (con requisitos), hasta que ingresó a la legación diplomática tras alegar persecución en su contra mediante un «lawfare» (judicialización) de su caso. (Sputnik)