El loco ataque y su complicada respuesta

Estados Unidos ha atacado el octavo país musulmán en quince años. La violación del derecho internacional ha sido en este caso doble, pues se han atacado instalaciones nucleares, algo expresamente prohibido. Asistimos al derribo del “derecho internacional” por sus inventores.

Libia, Irak, Siria y Serbia fueron atacadas e invadidas por no tener armas nucleares. Corea del Norte no ha sido atacada porque las tiene. Irán firmó el Acuerdo de No Proliferación Nuclear (NPT) y ha sido atacado. La conclusión es obvia: este ataque ofrece claros incentivos para salirse de dicho acuerdo y hacerse con la bomba como hizo Corea del Norte. Y no solo en Irán, sino en toda la región. Si antes la posibilidad de que Irán se hiciera con la bomba se consideraba una amenaza existencial para Israel, ahora el cálculo se ha invertido: para Irán, la capacidad nuclear se está convirtiendo rápidamente en una cuestión de supervivencia.

Irán fue atacado por Israel el 13 de junio con engaño, mientras negociaba con Estados Unidos. Diez días después, el 22 de junio, ha sido atacado por Estados Unidos mientras negociaba con la Unión Europea en Ginebra. ¿Qué piensan ahora, no solo en Teheran sino también en Moscú y en Pekín de la fiabilidad de Estados Unidos en materia de acuerdos y negociaciones?

Las potencias europeas cooperan militarmente con Israel. Un avión de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, aprovisiona en vuelo a cazas franceses que interceptan proyectiles iranís en Jordania, mientras la marina británica hace lo mismo en el Mar Rojo y en el Mediterráneo. Y debe haber mucho más que desconocemos.

Con su conducta, Washington y la Unión Europea siguen consolidando la más que complicada cooperación entre China, Rusia, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, sin embargo de momento no hay noticia de una ayuda de esos países, aunque sea meramente defensiva a Irán.

Responder a los ataques de Estados Unidos o de Israel de una forma proporcional, por ejemplo bombardeando el Pentágono en Washington o atacando instalaciones nucleares en Israel y eliminando a algunos dirigentes del estado sionista, está fuera de las posibilidades misilísticas de Irán en el primer caso, y sería sumamente peligroso en ambos casos. Responder con una contundencia proporcional contiene el riesgo de ser atacado a continuación con armas nucleares, si Israel es colocado contra las cuerdas. Pero no responder, o hacerlo de una forma suave o simbólica convencería a Israel de la debilidad de Irán e incentivaría nuevas presiones sobre Washington para “acabar el trabajo”. O sea: responder es peligroso, pero no hacerlo también.

Sumando todo lo anterior, resulta un gran espacio para la vacilación de los dirigentes iranís. El jefe de la cadena de televisión catarí Al Jazeera en Teheran, Abdul Qader, cree que en Teheran se estudia “responder de una manera estratégica cuidadosamente considerada, no basada en la venganza momentánea, sino más bien en un enfoque más global que permita múltiples opciones en lugar de arrastrarlo a una confrontación táctica específica o a una reacción directa y poco meditada.» Es una manera de decir que la respuesta es muy complicada.

Siguen siendo válidas por lo menos tres de las cinco preguntas formuladas la semana pasada.

-¿Cuantos misiles tiene Irán?, ¿Cuanto tiempo puede sostener su ataque a Israel causándole un daño significativo? ¿Tiene suficientes reservas para atacar a Estados Unidos en la región, por ejemplo a su marina de guerra, si así lo decide? Tras la luz verde de su parlamento consultivo, ¿se decidirán los dirigentes de Irán a cerrar el Golfo de Ormuz y desencadenar un gran trastorno en la economía?

– China y Rusia, ¿van a ayudar a Irán?

-¿El “eje de la resistencia” tiene fuelle todavía, en Líbano, en Irak, en Yemen, para atacar a Israel, por ejemplo con acciones desde el sur de Líbano, mayor hostigamiento a la navegación en el Mar Rojo y eventuales ataques a bases americanas en el Golfo?

Respecto a Estados Unidos, despejada la pregunta sobre si atacaría o no, lo que queda es que Trump ha traicionado su promesa de no meter al país en más guerras, pese a que la opinión pública está en contra en alrededor de un 60%, frente a un 16% que apoyaría tal guerra y un 20% que no sabe. Por otro lado aumenta la sensación de una administración rehén del lobby sionista y que improvisa. Las decisiones no son, como antes, resultado del asesoramiento de la “comunidad de inteligencia” (“no me importa lo que digan, se equivocan”, ha dicho Trump), sino del capricho y la irracionalidad. Estados Unidos, ¿es un estado moderno cuyas instituciones dialogan, pugnan entre sí y deciden, o es el imperio de una especie de Nerón con mando nuclear?

(*) Rafael Poch de Feliu, periodista español