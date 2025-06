Tras ataque de represalia de Irán, EE.UU. parece suavizarse

El enfrentamiento entre Irán e Israel ha tomado un giro más intenso luego de que EE.UU. se uniera la noche del pasado sábado a la operación militar contra la nación persa, atacando tres importantes instalaciones nucleares iraníes.

A su vez, la operación estadounidense provocó este lunes un ataque de represalia iraní sobre la base militar más grande que tiene el país estadounidense en Oriente Medio.

Al mismo tiempo, tras la ofensiva no provocada, que lanzó el 13 de junio Tel Aviv contra instalaciones militares y nucleares de la República Islámica, ambos países siguen intercambiando ataques con misiles y drones y amenazando con nuevas represalias.

No obstante, tras el ataque de represalia de Irán la postura de Donald Trump parece suavizarse. El inquilino de la Casa Blanca incluso anunció que Irán e Israel acordaron un alto al fuego entre ambas partes que comenzará dentro de aproximadamente seis horas. Sin embargo, hasta el momento, Teherán no recibió no ha recibido ninguna propuesta de alto el fuego, afirmó un funcionario iraní.

¿Qué se sabe del ataque de EE.UU.?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 21 de junio que la Fuerza Aérea de su país había completado un «exitoso ataque» contra instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Más tarde, señaló que los daños causados son «monumentales».

La acción, fuertemente condenada por múltiples países del mundo, recibió el nombre de operación Martillo de Medianoche (Midnight Hammer). Más de 125 aeronaves militares estadounidenses participaron en el operativo. Los bombarderos B-2 impactaron Fordo y Natanz, mientras que los submarinos atacaron con los misiles Tomahawk a Isfahán.

Trump también declaró que Irán debería concretar la paz de manera inmediata o les esperará una nueva oleada de ataques. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a Trump por los bombardeos contra Irán y declaró que la decisión tomada por el mandatario estadounidense «cambiará la historia«.

Ataque iraní a la base estadounidense más grande en Oriente Medio

Este lunes, la República Islámica respondió a la agresión con un ataque de represalia contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, la más grande del país en la región.

«El número de misiles utilizados en esta exitosa operación fue el mismo que el número de bombas que EE.UU. había empleado en el ataque a las instalaciones nucleares de Irán», comunicó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

Las autoridades iraníes recordaron que su ofensiva responde a la «acción agresiva y descarada» de Washington contra sitios e instalaciones nucleares de su territorio.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) también se pronunciaron respecto a la ofensiva, afirmando que se trató de un «devastador y poderoso» ataque con misiles «contra el mayor activo estratégico del Ejército terrorista estadounidense en la región de Asia Occidental».

¿Qué dijo Trump tras el ataque iraní?

Donald Trump tachó el ataque de represalia de Irán como una «respuesta muy débil» a los ataques estadounidenses previos sobre las instalaciones nucleares iraníes. «Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante», detalló.

«Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio», continuó. Al mismo tiempo «agradeció» a Teherán por avisar con antelación el ataque. «Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo», escribió.

Además, señaló que «además de que no ha habido estadounidenses muertos ni heridos, y también muy importante, tampoco ha habido cataríes muertos ni heridos».

Poco después Trump escribió: «Felicidades al mundo, es tiempo de paz».

Mientras tanto, Axios reporta que un alto funcionario de la Casa Blanca aseveró que, tras los ataques contra Irán, Trump quiere poner fin a la guerra en Oriente Medio. «Queremos un acuerdo y no queremos más guerra», declaró la fuente.

Además, el alto funcionario indicó que Trump quiere comunicar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su intención de poner fin a las tensiones.

Unas horas después, Trump anunció que Irán e Israel acordaron un alto al fuego entre ambas partes que comenzará dentro de aproximadamente seis horas. Sin embargo, hasta el momento, Teherán no ha recibido ninguna propuesta de alto el fuego, afirmó un funcionario iraní.

A este respecto, cabe recordar que antes del ataque israelí contra Irán el 13 de junio Trump también se manifestó constantemente en contra de la agresión y a favor de las negociaciones, aunque luego apoyó el ataque. Además, en vísperas del ataque estadounidense contra Irán Trump afirmó que decidiría si atacar o no en dos semanas, pero en realidad lo hizo en un par de días.

Posteriormente, los medios escribieron que se trató de un intento de engañar a Teherán.

Daños a la infraestructura militar iraní

Aunque las autoridades iraníes rechazaron comentar el estado de su programa nuclear tras los ataques israelíes y estadounidenses, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, confirmó que se han identificado cráteres en el sitio de Fordo, principal centro de enriquecimiento de uranio al 60 % en Irán, provocados por municiones geotérmicas.

Además del sitio de Fordo, detalló que otras instalaciones también fueron alcanzadas.

En Esfahan, edificios vinculados al proceso de conversión de uranio y accesos a túneles de almacenamiento resultaron afectados por misiles de crucero. La planta de enriquecimiento de combustible en Natanz también fue impactada, en este caso con municiones perforantes.

Rechazo internacional

Varios políticos y líderes mundiales han condenado las acciones, tanto de Tel Aviv como de Washington, calificándolas de «peligrosa escalada» y «acto criminal». A las voces críticas se sumaron China, Cuba, Chile, Venezuela, entre otras naciones, así como el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Desde el inicio de las hostilidades, Moscú ha condenado en más de una ocasión las acciones israelíes y ha advertido de sus consecuencias aterradoras. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó este lunes que «la agresión no provocada» de EE.UU. e Israel contra Irán viola gravemente la Carta de la ONU y provoca «un fuerte deterioro y una desestabilización radical» de la situación en Oriente Medio y el golfo Pérsico.

«Se está produciendo un peligroso menoscabo de la seguridad mundial y regional con consecuencias a largo plazo y máximamente perjudiciales, incluso para las relaciones comerciales y económicas, las comunicaciones aéreas, marítimas y de otro tipo, así como, no menos importante, para el régimen de no proliferación», destacó la Cancillería.

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el canciller iraní, Abbas Araghchi, subrayó que «los ataques contra Irán fueron una agresión no provocada que no tiene ninguna justificación» y recalcó que Moscú está haciendo esfuerzos para ayudar al pueblo iraní. (Sputnik)