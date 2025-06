El triunfador en el conflicto Irán e Israel

Teherán/Tel Aviv, 25 Jun (Sputnik).- En medio de la escalada bélica entre Israel e Irán, los dos países anunciaron un alto el fuego en su conflicto. Al mismo tiempo, cada parte tachó este desenlace como una victoria.

Pero, ¿quién de verdad salió victorioso de este enfrentamiento? ¿Hubo algún vencedor?

Qué dicen las partes

La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó los resultados de su operación contra Israel de «una victoria que obligó al rival a lamentar y aceptar la derrota y detener unilateralmente su ofensiva».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que Tel Aviv logró una «victoria histórica». Netanyahu afirmó que Donald Trump «se alistó de una manera sin precedentes» en el conflicto y le agradeció su participación en «la defensa de Israel y la eliminación de la amenaza nuclear iraní».

El Gobierno israelí anunció que aceptó la propuesta de un alto el fuego bilateral «tras el logro de los objetivos de la operación, y en plena coordinación» con el presidente de EE.UU.

Donald Trump fue jugador clave en este alto el fuego. Previamente, el mandatario estadounidense fue el primero en anunciar la tregua. «Israel e Irán vinieron a mí, casi simultáneamente, y me dijeron: ‘¡paz!'», señaló este martes. «Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará!», exclamó.

Qué opiniones hay sobre este resultado

La revista Russia in Global Affairs sostuvo que el desenlace de este conflicto es «lógico». Detalló que Israel no dispone de recursos necesarios para librar una guerra a largo plazo y, durante su brusca ofensiva, no logró derrocar el poder en Irán. La nación persa «evitó un nocaut, pero no tiene confianza en su resistencia», mientras que las autoridades de EE.UU. tienen miedo de quedarse arrastradas en un largo conflicto militar. «En general, las perspectivas de que las partes alcancen sus objetivos parecen poco realistas en cualquier escenario posible, y los costes son evidentes e inevitables. Por lo tanto, la solución encontrada conviene a todos«, destaca un post del medio.

En ese contexto, la revista se preguntó sobre el futuro de tan debatido acuerdo nuclear de Irán. Además, destacó la dificultad de controlar la situación en las instalaciones nucleares tras la ofensiva realizada.

Mientras, el jefe de la oficina en Nueva York de la empresa estatal rusa de radiodifusión VGTRK, Valentín Bogdánov, declaró que parece que no hay ganadores en la guerra o «todos salieron ganadores».

Bogdánov describió también la situación en la que se encuentra Trump debido a la escalada en Oriente Medio.

Así, la mayoría de los estadounidenses no quieren una guerra en la región y solo un 38 % de los ciudadanos del país estadounidense apoyó los ataques contra Irán, recoge el periodista.

En paralelo, los políticos estadounidenses de la izquierda acusaron a Trump de ser criminal de guerra, mientras que algunos demócratas sostienen que el programa nuclear iraní de verdad no resultó dañado. Pero también hay ventajas para EE.UU. y una de ellas es que el estrecho de Ormuz no fue cerrado, tras lo cual los precios del petróleo cayeron.

Al comentar el alto el fuego, el corresponsal de The Guardian en Jerusalén, Julian Borger, destacó que «los ganadores —si los hay— y los perdedores a largo plazo tardarán algún tiempo en salir a la luz». (Sputnik)