Noem y Chaves resaltan colaboración de EEUU y Costa Rica en asuntos narco

San José, 25 jun (Elpais.cr).- El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, destacaron este miércoles los avances y la fortaleza de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro, que se realizó en Casa Presidencial, se enmarca en la gira de la funcionaria estadounidense por Centroamérica.

Tras más de una hora de reunión privada, ambos jerarcas ofrecieron declaraciones conjuntas a la prensa. Chaves subrayó que Costa Rica trabaja “hombro con hombro” con el Gobierno de Estados Unidos para enfrentar las estructuras criminales y profesionalizar a sus cuerpos policiales.

“Este gobierno no se esconde, no se hace de la vista gorda. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles por estrechar la relación con Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad internacional”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Noem calificó la conversación como “muy genuina” y señaló que Costa Rica es un socio clave para su país en la región.

En ese sentido, resaltó los acuerdos suscritos para el intercambio de información biométrica de personas sospechosas de terrorismo o actividades criminales.

“Esto nos va a dar información más avanzada que necesitamos para protegernos y para evitar que personas peligrosas se esparzan en todo el mundo”, indicó.

Uno de los principales anuncios fue la inclusión de Costa Rica en el programa Global Entry, que permite el ingreso expedito de viajeros de bajo riesgo a Estados Unidos.

Noem reveló que el primer costarricense aprobado bajo este programa es el propio presidente Chaves, quien —según dijo— pasó con éxito el proceso de validación.

“Estoy muy orgullosa de que tomé personalmente la decisión de que el presidente sea el primero en recibir Global Entry”, afirmó.

Otro punto central de la visita fue el compromiso conjunto para escanear la totalidad de productos y mercancías que entran y salen del país.

Chaves aseguró que su gobierno tiene el plan y el compromiso para convertir a Costa Rica en el primer país del mundo en implementar un sistema de escaneo total en puertos marítimos, aéreos y terrestres.

Según explicó, los resultados preliminares en el puerto de APM en el Caribe ya reflejan una reducción del 80 % en el paso de drogas hacia Europa, según certificaciones de autoridades del Viejo Continente.

Noem, en tanto, aplaudió la iniciativa costarricense y el avance del país en el uso de tecnología para garantizar fronteras más seguras.

“Sabemos que estas drogas peligrosas muchas veces están pasando por Costa Rica antes de llegar a Estados Unidos. Apreciamos la actitud progresiva del presidente en este tema”, destacó.

La funcionaria estadounidense también se refirió a la reciente reforma constitucional que habilita la extradición de nacionales. Tanto Chaves como Noem consideraron la medida un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado. El presidente costarricense recordó que la reforma permitió la detención de tres criminales internacionales, entre ellos un ex alto funcionario del Poder Judicial. “Los molinos del Señor muelen lento pero muelen fino. No hay plazo que no se venza”, expresó.

La agenda de la secretaria Noem incluyó también una visita al Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Los Lagos, Heredia, y un encuentro con el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Noem, quien realiza una gira por la región que incluye Panamá, Honduras y Guatemala, elogió la hospitalidad costarricense y expresó su deseo de regresar al país junto con su familia en un viaje de carácter personal.

En sus declaraciones finales, la funcionaria transmitió un mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó a los costarricenses como “personas hermosas” y reconoció el trabajo solidario entre ambas naciones. “Siempre voy a llevar a Costa Rica en mi corazón”, expresó Noem, quien también mencionó que la visita permitió abordar temas de seguridad, comercio y economía.

La visita de la secretaria Noem se dio en momentos en que Estados Unidos mantiene solicitudes activas de extradición de ciudadanos costarricenses acusados de tráfico internacional de drogas.

Tanto Chaves como Noem coincidieron en la necesidad de reforzar el trabajo conjunto con agencias como la DEA y el FBI para fortalecer los esfuerzos regionales contra el crimen transnacional.

Con esta visita, Costa Rica refuerza su posición como aliado estratégico de Estados Unidos en la región en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico, y avanza en la implementación de medidas tecnológicas y normativas para enfrentar los desafíos del crimen organizado.