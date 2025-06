“Esto ciertamente no es el final. Es una pausa. Esta guerra no ha eliminado ninguna de las contradicciones fundamentales en el Oriente Medio. La naturaleza existencial del conflicto no ha desaparecido”.

«A las 7 de la mañana, comenzó un alto el fuego formal entre Irán e Israel. Irán lanzó misiles contra Israel hasta el último minuto, logrando varios impactos. Israel, a su vez, lanzó ataques por la noche, también con varios impactos. Irán afirmó que si Israel no ataca de nuevo, no atacará. Si hay nuevos ataques, Irán responderá. En las próximas horas, veremos cómo evoluciona el alto el fuego, y si realmente se desarrolla, haremos un equilibrio».

Pasadas unas efectivamente horas, se publicó la siguiente valoración hecha de emergencia:

1. Cabe destacar de inmediato que la guerra en Oriente Medio no ha acabado. El genocidio en la Franja de Gaza, así como la guerra de Israel contra Hamás, continúa. La guerra de los hutíes contra Israel también continúa. Hoy (día 24 de junio), los hutíes han prometido seguir atacando a Israel mientras continúa el genocidio en la Franja de Gaza. Por lo tanto, hablar de paz en Oriente Medio está muy lejos de la realidad. El principal problema para la paz en la región es el régimen nazi en Israel.

2. El enfoque de las negociaciones se llevó a cabo mediante ataques ostentosos de dudosa eficacia. Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Irán con misiles antibúnker y misiles de crucero, aunque no hay pruebas confiables de que hayan sido desactivados. Los iraníes afirman directamente que no han sufrido daños críticos y que continuarán desarrollando su programa nuclear. Irán, a su vez, atacó la base de Al-Udeid en Qatar con misiles balísticos.

Sin embargo, tampoco hay pruebas confiables de daños críticos en la base. Ambas partes conocían de antemano los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán y los ataques de Irán contra Al-Udeid. Ambas partes retiraron con antelación valiosos activos de las instalaciones atacadas. Ambas partes declararon ataques exitosos y ataques fallidos de sus oponentes.

3. Sin embargo, este plan permitió a ambas partes declarar su victoria y acordar una tregua. Esto demuestra que todos los participantes en la guerra no están dispuestos a llegar hasta el final y librar una guerra de destrucción total, consecuencia del grave daño que Irán e Israel se infligieron mutuamente, con la plena certeza de que solo habrá más ataques de ambos bandos debido al debilitamiento de la defensa aérea.

Por lo tanto, Qatar, al igual que en 2020, fue utilizado como mediador, solo que ahora tuvo que aceptar el bombardeo de su territorio, por el cual se ofendió de forma manifiesta pero falsa. El resto de los países de la Liga Árabe se limitaron básicamente a las mismas condenas rutinarias contra Irán, como antes habían condenado rutinariamente a Israel y Estados Unidos. De hecho, Irán ha sobrevivido a esta guerra gracias a sus arsenales de misiles y a la estabilidad interna de su sociedad. Sin armas nucleares. Y sin el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El papel de Rusia, China y Pakistán, así como la hipotética asistencia que podría haber brindado a Irán, se mantuvo en secreto. Aún se desconoce qué aviones de transporte militares chinos transportaban a Irán y qué acuerdos tenían los iraníes con Pakistán. Tradicionalmente, Rusia ha asumido públicamente una postura de pacificación, brindando a Irán un activo apoyo diplomático.

4. Si consideramos la situación desde la perspectiva de los resultados, por un lado, es evidente que Irán resistió (especialmente en el contexto de los gritos histéricos al comienzo de la guerra sobre el inminente colapso de Irán), logró restablecer la cadena de mando, establecer una defensa aérea eficaz (que comenzó a oscilar justo antes del alto el fuego) y garantizar la capacidad de atacar duramente a Israel hasta los últimos minutos de la guerra.

Los aviones de EE.UU. UU. e Israel para derrocar a los ayatolás en Teherán fracasaron (al menos por ahora). En lugar de derrocar al régimen, los opositores a Irán lograron que los iraníes se unieran en torno a la bandera, lo que finalmente fortaleció a las autoridades iraníes, al menos a corto plazo. Claramente, los iraníes no necesitan al hijo del Sha con kipá.

Al mismo tiempo, Irán sufrió pérdidas significativas en sistemas de defensa aérea y radares, así como en personal del ejército y del CGRI, y perdió a varios líderes importantes de las fuerzas de seguridad, científicos destacados y diversas instalaciones industriales, incluidas algunas nucleares. Los daños materiales a Irán son considerables y se necesitarán más de un año para eliminar todas las consecuencias.

El principal fracaso de Irán en esta guerra es el completo fracaso de sus servicios especiales, lo que generó problemas para garantizar la protección de sus líderes y personal valioso, así como la operatividad del sistema unificado de defensa aérea. Cabe destacar la ingenuidad de los diplomáticos iraníes, que cayeron en las manipulaciones de Trump, lo que llevó a una interpretación errónea del momento del inicio de la guerra.

5. Por otro lado, Israel también sufrió graves daños materiales, claramente visibles incluso en las imágenes filtradas por censura. Al final de la guerra, la defensa aérea israelí funcionó con menor eficiencia e Irán, al lanzar menos misiles, logró un mayor número de impactos. La balística moderna y la hipersónica han demostrado ser armas tan formidables como la precisión estadounidense. Israel también perdió varios costosos sistemas de defensa aérea, importantes instalaciones científicas y sufrió graves daños a su infraestructura militar, industrial y civil. El daño económico total también es muy significativo.

Al mismo tiempo, no fue posible lograr un cambio de régimen en Irán. No fue posible garantizar que Irán no tuviera armas nucleares. No fue posible iniciar una «nueva etapa de desarrollo en Oriente Medio» con la redefinición de las fronteras. El león israelí saltó sobre la víctima e intentó morderle el cuello, pero la víctima lo esquivó y comenzó a golpear al león en el vientre con un cuchillo cohete. Como resultado, la situación, que pasó de ser una guerra relámpago, comenzó a convertirse en una guerra de desgaste, que amenazó a Israel con escenarios incontrolables, por lo que el dueño del zoológico occidental simuló un «golpe demoledor» y luego revirtió la agresión contra Irán.

6. Esto ciertamente no es el final. Es una pausa. Esta guerra no ha eliminado ninguna de las contradicciones fundamentales en el Oriente Medio. La naturaleza existencial del conflicto no ha desaparecido.

Tras el desarrollo de esta guerra, comenzarán de inmediato los preparativos para la próxima. Israel extraerá conclusiones de los fallos de su defensa aérea y también repondrá a los agentes reducidos en Irán para futuras operaciones destinadas a cambiar el régimen en Teherán y luego desmantelarlo. Irán, a su vez, además de la restauración general, restaurará su sistema de defensa aérea (habrá intentos de comprar sistemas de defensa aérea y radares de China y Rusia), reformará los servicios especiales y los enfoques de seguridad, y fabricará aún más drones y misiles. A largo plazo, el tema del programa nuclear iraní no desaparecerá. Los iraníes han extraído conclusiones de este ataque y del papel de la OIEA.

7. Por supuesto, tanto Irán como Israel enfrentarán considerables problemas internos después de la guerra. Irán tendrá muchas preguntas sobre los fallos de las fuerzas de seguridad y los preparativos para la guerra. Israel tendrá aún más preguntas sobre Netanyahu, quien prometió la victoria sobre Irán, pero finalmente provocó la apertura de filiales locales de Gaza en varias ciudades israelíes.

8. Hay preguntas en el aire: ¿Cuántos lanzadores y misiles le quedaban a Irán al final de la guerra para atacar a Israel? ¿Cuántos sistemas antimisiles y de defensa aérea en funcionamiento le quedaban a Israel? ¿Qué se llevaron los iraníes de sus instalaciones nucleares y de dónde lo hicieron? ¿Cuál es la situación real en las instalaciones de Natanz, Isfahán y Fordow? ¿Qué pérdidas sufrió Israel durante esos ataques que no fueron captadas en foto o video? ¿Cuáles son las pérdidas reales de Irán e Israel entre las fuerzas armadas? En general, hasta el momento hay más preguntas que respuestas. Por lo tanto, un análisis más detallado se realizará más adelante, cuando se disipe la niebla de la guerra y la propaganda militar.

(*) Boris Rohzin, politólogo ruso