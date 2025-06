China y Europa buscan fortalecer la cooperación para promover el concepto ESG

Sttutgart, Alemania, 26 jun (Xinhua) — El concepto ambiental, social y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) desempeña un papel importante para el objetivo climático en todo el mundo, y la cooperación reforzada entre China y Europa es un imperativo para nuevas aplicaciones de ESG, se indicó en una conferencia realizada el miércoles y el jueves en Stuttgart.

Organizada por el consulado general de China en Frankfurt junto con Xinhuanet y otras organizaciones chinas y alemanas, la segunda Conferencia Sino-Europea sobre las Mejores Prácticas Corporativas de ESG tiene como objetivo rendir homenaje a las compañías que han logrado poner en práctica el concepto de ESG, así como promover una cooperación más amplia entre compañías chinas y alemanas en este sentido.

ESG ya no es un complemento, sino un elemento estratégico de gestión corporativa moderna. Ayuda a identificar riesgos pronto, a establecer estándares y a construir sociedades estables de largo plazo, dijo Thorsten Giehler, jefe de economía, empleo y desarrollo social de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, un proveedor de servicios a favor de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la labor educativa internacional.

Giehler pidió a los interesados trabajar para tener reglas claras y prácticas que puedan proporcionar una guía y seguridad de planeación para facilitar la aplicación de ESG.

Huang Yiyang, cónsul general de China en Frankfurt, considera que la función del ESG debe ir más allá de la jerga técnica y ser visto como una solución para el futuro.

Como firmes defensores de las ideas de multilateralismo, cooperación abierta y transformación verde, China y Europa deben sobresalir y unirse para proporcionar liderazgo y confianza a la causa global del ESG en un momento de creciente incertidumbre, dijo Huang en un discurso pronunciado el miércoles por la noche.

Como uno de los organizadores de la conferencia, Xinhuanet busca impulsar la diseminación y las aplicaciones del concepto de ESG entre las compañías europeas y chinas, dijo a Xinhua Chu Xuejun, presidente de la junta directiva de Xinhuanet Co., Ltd. Esto no sólo facilitará que China y Europa obtengan resultados de ganancia compartida en la transformación verde, sino que también establecerá una base sólida para una cooperación económica y comercial más amplia y profunda entre las dos partes, dijo Chu.

Con un caso que detalló la iniciativa conjunta con Air China, el Desafío de la Senda Técnica del Combustible de Aviación Sostenible (SAF) para las universidades chinas, Airbus Alemania resultó ser uno de los ganadores durante la conferencia.

«Este reconocimiento destaca tanto el impacto del proyecto como la fuerte asociación entre China y la UE», dijo Anna Lisa Junge en nombre de Airbus Alemania.

«El reconocimiento de hoy nos inspira a ir más allá. Esperamos profundizar nuestra cooperación con Air China y otros socios, e impulsar el SAF y prácticas más amplias de ESG en China y el mundo».

Los casos de aplicación de ESG en áreas como protección ambiental, responsabilidad social, gestión corporativa, innovación científica y tecnológica y otras prácticas innovadoras relacionadas con ESG, fueron presentadas en la conferencia para su revisión por parte de un comité integrado por expertos chinos y europeos.

El evento de dos días también incluyó diálogos entre directores generales, estudio de casos, discusiones y espectáculos itinerantes, e importantes compañías chinas y europeas exploraron la posibilidad de llevar el concepto de ESG a mejores prácticas masivas.