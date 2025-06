EEUU aboga por negociar con Irán reconstrucción de un mejor programa nuclear civil

Washington, 25 jun (Sputnik).- Las futuras conversaciones de EEUU con Irán se centrarán en cómo reconstruir su programa nuclear civil, similar al de los Emiratos Árabes Unidos y otros países, declaró el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff.

«Ahora bien, la cuestión en la conversación con Irán será cómo reconstruir un mejor programa nuclear civil para ellos, que no sea enriquecible. Muy similar al programa de no enriquecimiento que existe actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, y que muchos otros países operan. No se necesita enriquecimiento para ejecutar un programa de energía nuclear», declaró Witkoff a la cadena CNBC.

En la madrugada del 13 de junio, Israel atacó a Irán alegando que el país persa se acercaba al «punto de no retorno» en la supuesta creación de armas nucleares en breve plazo, un argumento que viene esgrimiendo desde hace años.

Días después, el 22 de junio, EEUU lanzó un masivo ataque con bombas antibúnkeres y misiles crucero a instalaciones del programa nuclear iraní en Fordow, Natanz e Isfahán, para impedir que Irán adquiera un arma nuclear.

Teherán niega que su programa nuclear contenga componentes militares. (Sputnik)