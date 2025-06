Bolivia alerta en OEA que violencia política amenaza realización de elecciones generales

La Paz, 27 jun (Xinhua) — El Gobierno de Bolivia advirtió este viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la creciente tensión política interna, marcada por amenazas, bloqueos de caminos y hechos de violencia, pone en riesgo la realización pacífica y democrática de las elecciones generales, previstas para agosto próximo.

Durante su intervención en el 55 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en Antigua y Barbuda, la canciller boliviana Celinda Sosa expresó su «profunda preocupación» por la escalada de conflictividad política y la desestabilización institucional en el país sudamericano, ya que pone en riesgo «el derecho del pueblo a ejercer el voto libre, directo y soberano para definir su destino».

La funcionaria llamó a la OEA y a la comunidad internacional a respaldar el proceso electoral, mediante el respaldo a los derechos humanos y la preservación de la vía institucional «para la resolución pacífica de los conflictos».

«Esperamos el acompañamiento responsable de la Misión de Observación Electoral de la OEA que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y la integridad del proceso. No queremos volver a vivir un 2019», pidió la canciller ante los representantes de estados miembros del organismo.

Bolivia se encuentra actualmente en un contexto de alta tensión política y social debido a movilizaciones en varias regiones iniciadas por sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen su habilitación como candidato presidencial pese a estar legalmente inhabilitado.

Desde La Paz, la capital boliviana, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respaldó las declaraciones de Sosa, y condenó las «amenazas directas al proceso democrático» por parte de dirigentes del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido fundado por Morales.

«El presidente (Luis Arce) fue claro al advertir los riesgos que estamos atravesando, no solo por la falta de aprobación de créditos internacionales, sino también por el nivel de conflictividad que pretenden instalar quienes dicen abiertamente que no permitirán las elecciones si Evo Morales no está en las papeletas», afirmó a los periodistas.

El ministro aseguró que este tipo de presiones constituyen una amenaza grave para la estabilidad institucional y advirtió que el Ejecutivo mantendrá su compromiso con la defensa de la democracia y la legalidad.

Como parte de las medidas para prevenir escenarios de violencia, el Gobierno boliviano anunció la implementación de una estrategia de coordinación interinstitucional junto al Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, las gobernaciones, los municipios y todas las fuerzas políticas participantes en la contienda.