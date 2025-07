Intereses de grupos económicos prevalecen en Congreso de Brasil, afirma Lula da Silva

Brasilia, 2 jul (Xinhua) — Los intereses de grupos económicos prevalecen en el Congreso de Brasil, en detrimento del conjunto de la población, afirmó hoy miércoles el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario defendió la decisión del Gobierno de recurrir a la Justicia contra la anulación por parte del Congreso de un decreto presidencial que aumentaba el porcentaje del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF).

«Si no presento un recurso ante el Poder Judicial, si no voy a la Suprema Corte, ya no gobierno el país», expresó Lula da Silva, en entrevista a TV Bahía, en Salvador de Bahía.

«No estamos proponiendo un aumento de impuestos, estamos haciendo un ajuste tributario en este país para que los más ricos paguen un poco y no tengamos que recortar dinero en educación y salud», afirmó el mandatario brasileño.

La Cámara de Diputados de Brasil anuló hace una semana con 383 votos a favor y 98 en contra un decreto presidencial que aumentaba el IOF, a propuesta del presidente brasileño y como parte de un paquete fiscal más amplio que busca generar nuevos ingresos para alcanzar los objetivos fiscales del Gobierno.

Lula da Silva expresó que la anulación del decreto por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, incumplió un acuerdo hecho con el Ejecutivo sobre medidas compensatorias.

«El presidente de la República tiene que gobernar el país y el decreto es una cosa del presidente de la República (…) el Gobierno brasileño tiene derecho a proponer el IOF», argumentó.

La Abogacía General de la Unión presentó el martes una acción de constitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal, a pedido del presidente Lula da Silva para poder cumplir con las metas del marco fiscal.