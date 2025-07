Trump con caimanes: la Casa Blanca defiende el polémico reclusorio para migrantes

Washington, 2 Jul (Sputnik).- La Casa Blanca ha redoblado su apuesta en defensa del polémico centro de detención de migrantes ‘Alligator Alcatraz’, al publicar una imagen del presidente Donald Trump acompañado de caimanes con gorras del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

«‘Alligator Alcatraz’: ¡hagamos que EE.UU. vuelva a ser seguro!», se lee en el mensaje que acompaña a la ilustración.

El mandatario inauguró el martes el controvertido sitio de reclusión ubicado en una zona pantanosa de Florida, donde hay presencia permanente de caimanes, serpientes pitón y mosquitos, como parte de sus políticas para acelerar las deportaciones. De acuerdo con las imágenes difundidas, se trata de celdas con paredes hechas de alambre en las que se han dispuesto algunas literas muy básicas.

«Es muy apropiado. He mirado afuera y no es un lugar al que me apetezca ir de excursión […] Estamos rodeados de kilómetros de pantanos traicioneros y la única salida es la deportación. Muy pronto estas instalaciones albergarán a algunos de los migrantes más amenazantes, algunas de las personas más despiadadas del planeta», defendió Trump.

La postura oficial ha sido cuestionada por diversos sectores críticos con el Gobierno, quienes consideran que ‘Alligator Alcatraz’ es «un improvisado e inhumano campo de prisioneros» localizado en un entorno hostil en el que pululan animales peligrosos y cuyo único propósito es fortalecer las iniciativas antiinmigración de Trump. (Sputnik)