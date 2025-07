Vicepresidente chino pide equidad y justicia en XIII Foro Mundial de la Paz

Beijing, 3 jul (Xinhua) — El vicepresidente chino, Han Zheng, intervino hoy jueves en la ceremonia inaugural del XIII Foro Mundial de la Paz, en Beijing, instando a salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacionales y mejorar el sistema de gobernanza global.

Tras señalar que en la actualidad la causa de la paz y el desarrollo mundiales enfrenta graves desafíos, Han dijo que el presidente chino, Xi Jinping, ha presentado una serie de propuestas, incluidas la construcción de la comunidad de futuro compartido para la humanidad y la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global, las cuales brindan una solución china a los principales problemas relacionados con la paz y el desarrollo humanos.

Este año marca el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, así como el 80º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, subrayó Han, y agregó que China está dispuesta a trabajar con todos los países para promover la paz y la prosperidad mundiales y construir juntos un mundo mejor.

El vicepresidente presentó cuatro propuestas: En primer lugar, aprender de la historia y salvaguardar conjuntamente el orden internacional de posguerra, así como la equidad y la justicia internacionales. En segundo lugar, adherirse a la solidaridad y la cooperación para mejorar la gobernanza mundial. En tercer lugar, promover la apertura y la cooperación para impulsar la prosperidad y el desarrollo mundiales. Y en cuarto lugar, unirse en solidaridad y avanzar conjuntamente hacia la modernización.

Han también instó a que el desarrollo se coloque en el centro de la agenda internacional, con un enfoque comprometido en abordar las preocupaciones de los países en desarrollo y resolver el problema de la desigualdad y el desequilibrio en el desarrollo mundial.

Alrededor de 400 personas asistieron al evento, entre ellas, ex dignatarios políticos extranjeros, como el ex primer ministro japonés Yukio Hatoyama, el ex primer ministro belga y ex presidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy y enviados diplomáticos a China, así como expertos y académicos.