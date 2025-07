El grupo BRICS apuesta a ser una «solución» para el Sur Global en materia de IA

Montevideo, 5 jul (Sputnik).- Los países del grupo BRICS aprobarán en la cumbre del bloque, que se realiza este sábado y domingo en Río de Janeiro, una declaración sobre regulación de inteligencia artificial (IA) que tiene entre sus principales objetivos ayudar al Sur Global y a los países en desarrollo, aseguró en una entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik el director del departamento de Ciencia, Tecnología, Innovación y Propiedad Intelectual de la Cancillería de Brasil, Eugênio Vargas Garcia.

«(En el bloque) estamos de acuerdo en que IA es una prioridad. (…) Nuestra perspectiva siempre (es) desde el punto de vista de los países en desarrollo. Desde el Sur Global, que es algo que también es muy fuerte en los BRICS, (queríamos) tener una perspectiva centrada en el desarrollo, para la reducción de las desigualdades y (sobre) cómo lidiar con las asimetrías», afirmó.

Asimismo, dijo que en el contexto internacional solo prima la «mentalidad de carrera y de competencia», lo que hace que el acceso a la tecnología sea «una barrera para los países en desarrollo».

Indicó que el «objetivo» es fomentar la soberanía digital de los países en momentos en los que el Sur Global y América Latina enfrentan problemas comunes: falta de acceso a la tecnología, de presupuesto, de inversiones y de cooperación internacional.

«Queremos que el bloque también sea un actor que contribuya a este tipo de solución compartida, de cooperación internacional entre los miembros y también entre países en desarrollo. (…) Tenemos que avanzar de una forma más cooperativa», señaló.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 36 por ciento del producto interno bruto mundial y el 45 por ciento de la población global.

PREGUNTA: Brasil ha planteado que los BRICS deben avanzar hacia una regulación común de la IA con foco en la reducción de desigualdades sociales. ¿Qué objetivos concretos se propone su país con esta iniciativa?

RESPUESTA: El tema de la gobernanza de la IA es una de las seis prioridades iniciales de la presidencia brasileña al frente de los BRICS. Es la prioridad número cuatro. Para el tema de la IA se creó una fuerza tarea, un task force, con el objetivo de proponer una declaración de los líderes.

(En el bloque) estamos de acuerdo en que la IA es una prioridad. Ya en la declaración de la Cumbre de Kazán, en Rusia, el año pasado, se planteaba a la IA como uno de los temas (a tratar). Pero representa solo un párrafo en el conjunto de la declaración de Kazán. Sin embargo, la idea era tener algo mucho más contundente, una expresión formal de los líderes del BRICS de lo que entienden por el tema de la gobernanza de la IA. Entonces creamos una task force con la misión de negociar el texto. Hace unos meses que lo hicimos y se aceptó. Y por supuesto, empezamos a negociar el texto.

P: ¿Es probable que para esta cumbre se pueda llegar a esa declaración de los líderes?

R: Sí. Hicimos un trabajo interno de la delegación de Brasil en el Gobierno, también diálogos con la sociedad civil, con el sector privado, sobre nuestras prioridades. Entonces se preparó una minuta cero. La presentamos a los otros miembros para proponerles una iniciativa. Negociamos, tuvimos varias reuniones. Párrafo por párrafo hablamos, discutimos y negociamos. Intercambiamos posiciones y llegamos a un consenso. Nuestro objetivo era tener al final un texto que se presentará ahora en la cumbre de Río (de Janeiro) como la declaración de los líderes del BRICS sobre la gobernanza global de IA.

P: O sea que en esta cumbre sí se va a aprobar esa declaración.

R: Sí, exacto. Los líderes van a adoptarla. Todo eso ya fue discutido, negociado entre los miembros, entre los gobiernos y los ministerios involucrados. A veces es aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, otras por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o el Ministerio de Comunicaciones. Puede ser diferente en cada país, pero lo más importante era tener un punto focal que participara en las negociaciones, hablando por el país y poniéndose de acuerdo. Después de varios meses y muchas reuniones, este texto ya está listo para ser presentado el domingo.

P: ¿Cuáles son los puntos más importantes de este texto?

R: Todavía no es público. Solo durante la cumbre se presentará el texto final a todos y se hará público. Lo que puedo decir ahora es que nuestra perspectiva siempre empezó desde el punto de vista de los países en desarrollo. O sea, desde el Sur Global, que es algo que también es muy fuerte en los BRICS, de tener esta perspectiva de centrarse en el desarrollo, que tiene que ser para la reducción de las desigualdades y cómo lidiar con las asimetrías. Esa temática para los países en desarrollo es muy importante.

Puedo destacar tres puntos. Uno es la preocupación con el desarrollo. Trata sobre la ética, los derechos humanos y la responsabilidad. En muchas declaraciones y organizaciones se habla de eso, pero el tema aquí sería subrayar el aspecto del Sur Global, que está en el centro de la preocupación.

El segundo punto sería que tenemos una situación de mucha fragmentación. La gobernanza global está muy fragmentada y no hay ningún tipo de orientación más que sería capaz de reunir a los Estados en torno a una propuesta de consenso. Se habla mucho de los principios, pero ¿qué se hace con la implementación de esos principios? Ahí no hay mucho acuerdo y tenemos una situación política muy complicada, tensiones, divisiones entre los países. Es muy complicado y fragmentado. ¿Dónde se va a discutir el tema? Creo que la mejor solución que tenemos es el sistema ONU.

P: ¿La propuesta de los BRICS la van a presentar en ONU?

R: No. Me refiero a cómo vemos el tema de la gobernanza global. Hay países que no quieren ninguna regulación. Nuestra posición, que sería el reflejo del debate entre los miembros del BRICS, es que para avanzar necesitamos de las Naciones Unidas. No es que vamos a crear otra cosa. Hay muchos otros países que están de un modo muy agresivo, criticando a las Naciones Unidas. El sistema multilateral está sufriendo ataques de muchos lados, entonces tenemos que salir en defensa del multilateralismo. Ese es un punto que para los BRICS es muy importante.

El tercer aspecto (de la declaración) es que hay que respetar la soberanía de los países. Los países son soberanos para decidir lo que quieren hacer en términos de desarrollo, adopción de políticas y si quieren regular una IA. Cada país tiene que decidir si lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer.

P: ¿Cuáles cree que son los principales riesgos que representa el desarrollo no regulado de la IA para los países en desarrollo y en concreto para el Sur Global y América Latina?

R: El problema hoy es la mentalidad de carrera, de competencia, que está no sólo en los países, sino también en las empresas. Es una competición muy intensa. Hay preocupaciones que tienen que ver con la ética, con la seguridad de los sistemas, cuestiones humanitarias y derechos humanos. La gente está más preocupada en salir primero antes que los otros. Eso es muy negativo porque a veces los sistemas no están listos para el mercado. Por ejemplo, hay criterios de seguridad. En este contexto, el acceso a la tecnología crea una barrera para los países en desarrollo.

P: ¿Cuál cree que debería ser el papel del Sur Global y de América Latina en el desarrollo de la IA?

R: Brasil es un país de América Latina, tenemos problemas comunes, como garantizar, por ejemplo, que todos tengan acceso a la tecnología; necesitamos capital, inversiones, cooperación internacional. Tenemos talentos, pero hay que tener también educación, entrenamiento, y todo eso no es fácil y es muy costoso. Por ejemplo, la parte de hardware, de infraestructura digital, de computación, sabemos que para muchos sistemas digitales necesitan una gran infraestructura y que exige inversiones muy altas, que no todos los países tienen ese tipo de capacidad. Por tanto, creo que hay muchos desafíos comunes en Latinoamérica, lo que importa es ver cómo trabajamos juntos. Como Brasil está en el BRICS, que el bloque también sea un actor que contribuya a este tipo de solución compartida, de cooperación internacional entre los miembros del bloque y también entre países en desarrollo. Entre nosotros tenemos que avanzar de una forma más cooperativa.

P: ¿Cree que en este tema la región y los países en desarrollo se juegan su soberanía digital?

R: Ese es un objetivo, no es fácil, porque no estamos hablando de una soberanía de cerrar las fronteras, no es aislarse, sino de buscar alternativas para desarrollar las capacidades propias nacionales y locales. A veces se usa mucho la nube, que muchas veces no está en el BRICS, está en otro país. Eso no es una forma muy soberana de hacerlo, entonces, en el caso de Brasil, estamos tratando de atraer capital para inversiones en data centers.

Tenemos una dependencia muy grande tecnológica y nuestros datos están en la nube en otro país, entonces una solución es construir alternativas. Vamos a construir data centers en Brasil, mantener los datos aquí y que estén bajo nuestro control, lo cual sería mucho más soberano que tener los datos en una nube extranjera. Por supuesto, es difícil, requiere inversión y no se hace de forma rápida. Pero nuestra aspiración es que esos países puedan aspirar a un nivel más alto de soberanía y reducir la dependencia tecnológica, que es otro punto, que tiene que ver también con el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

P: ¿Está previsto que los BRICS aprueben durante esta cumbre nuevos proyectos en ciencia, tecnología, innovación o propiedad intelectual?

R: Hay muchos otros grupos de trabajo, encuentros a nivel ministerial, sobre ciencia, tecnología, innovación, hay otras cosas también que se están discutiendo, pero a nivel más técnico. Hay una propuesta, que tiene que pasar por otras presidencias también del BRICS, que es la del BRICS Cloud, hablamos de una nube del bloque. Actualmente las nubes que hay provienen generalmente de empresas que están en Estados Unidos. Pero esa propuesta necesita todavía una discusión más amplia, (sobre) cómo llevarla a la práctica. (Sputnik)