¿Quiénes somos? ¿Cómo somos?… o más bien qué nos creemos que somos, somos esas personas en las iglesias que brincan, lloran o gritan alabando a su dios esas que rezan y se golpean el pecho mirando hacia arriba con ojos de carnero degollado y que se dicen así mismos sí yo de seguro voy a estar con el “señor” en el cielo, pero ese de la banca de en frente que ni lo sueñe. Somos también esos que van a los “moles” a exhibir sus ropas rotuladas con nombres y signos que nadie entiende, con sus poses de “celebridad” mientras comen tortas de orejas y cachos molidos en Mak Donalds donde sus conversaciones giran alrededor de las cosas más superfluas.

Ahora es toda esta ignorancia superficialidad e hipocresía excusa suficiente para haberle permitido al sionismo terrorista la total destrucción de Gaza, decenas de miles de gente asesinada, principalmente mujeres y niños, todos los hospitales bombardeados, toda la infraestructura de electricidad y acueductos destruida, impedimento del ingreso de alimentos, medicinas y suministros, con la sola intención de matar de hambre a aquellos que las balas no alcanzaron.

Cuál es la excusa para haber permitido este crimen, ya no son los tiempos en que La Nación, Canal 7 o Canal 6 nos daban las “noticias” manipuladas, tergiversando la verdad siempre siguiendo los intereses de la oligarquía criolla y del imperialismo criminal, ahora cualquiera con un teléfono puede seguir minuto a minutos este salvaje genocidio.

Sicópatas como Netanyahu, Katz, Bennet, Smotrich, BenG´vir no ocultan sus intenciones, aceptan sus crímenes como lo más natural sienten el apoyo del también genocida imperio gringo, con otro sicópata a la cabeza y talvez tan importante el silencio cómplice de muchos pueblos y gobiernos corruptos y serviles como el nuestro aquí en Costa Rica.

En los mismos días en que el periódico israelí Haaretz reportaba que a los soldados israelíes se les ha dicho de disparar a matar a aquellos palestinos haciendo fila para recoger algo de comida, en este mismo reportaje un soldado declara “nosotros somos los nazis ellos son los judíos” y sin embargo, la cobarde prensa del imperio se muestra conmocionada porque un rapero grita “death, death to the IDF” en el festival de música de Glastonbury.

The IDF is murdering the women of Palestine

So they can not give birth

To the children

Whom they are scare to death

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense.